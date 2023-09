Epic Games Store: Ab sofort ist “Spelldrifter” gratis

Im Epic Games Store gibt es an jedem Donnerstag ab 17 Uhr ein neues, kostenloses Spiel. Voraussetzung ist lediglich ein Konto im Epic Games Store, damit der jeweilige Titel mitgenommen werden kann. Auch in dieser Woche gibt es natürlich eine Ablösung für das Gratis-Spiel der letzten Woche. In diesem Fall ist es das Rollenspiel “Spelldrifter”, das ab sofort kostenlos ist.

Letzteres mischt ein rundenbasiertes RPG mit Elementen aus einem Sammelkartenspiel. Es handelt sich hier um einen Einzelspieler-Titel, der sich auch gut mit dem Controller spielen lassen soll. Als Spieler stellt man sich eigene Decks zusammen und begibt sich damit auf ein großes Abenteuer.

Freilich verteilt Epic Games die Gratis-Spiele nicht aus Nächstenliebe. Es schwingt stets die Hoffnung mit, dass die Interessierten nicht nur die kostenlosen Games mitnehmen, sondern auch den ein oder anderen Euro mittelfristig im Store investieren, wenn sie erst einmal ein Konto angelegt haben.

Sollte dieser Titel nicht auf Gegenliebe stoßen: Am nächsten Donnerstag stößt natürlich ab 17 Uhr wieder ein Neuzugang hinzu. Bis dahin: viel Spaß beim Zocken!

Quelle: Epic Games Store