AMD baut 4 Prozent aller Stellen ab

AMD wird in der nächsten Zeit rund 1000 Stellen streichen, was 4 Prozent aller Mitarbeiter betrifft. Die Jobs fallen weg im Rahmen von Umstrukturierungen, denn der Hersteller von Prozessoren und Grafikchip will sich mehr auf Produkte künstlicher Intelligenz (KI) konzentrieren, um in diesem Bereich der Branche Marktführer Nvidia besser Paroli bieten zu können.

Ein AMD-Sprecher erklärte diese Woche: “Im Rahmen der Ausrichtung unserer Ressourcen auf unsere größten Wachstumschancen ergreifen wir eine Reihe gezielter Schritte.” Im letzten Quartal konnte AMD den Umsatz seiner Rechenzentrumsparte mehr als verdoppeln, sodass klar ist, wohin bei AMD strategieseitig die Reise geht. Der PC-Bereich ist zwar noch um 29 Prozent gewachsen, aber die Gaming-Sparte ging in den drei Monaten des Spätsommers um 69 Prozent zurück.

AMD hat offenbar kräftig in die Entwicklung von KI investiert und wird im Laufe dieses Quartals die Produktion seiner Instinct MI325X KI-Beschleuniger hochfahren. Dieser ist dem bisherigen KI-Vorzeigeprodukt Nvidia H200 laut AMD in verschiedenen KI-Benchmarks überlegen. Allerdings wird der Marktführer in Kürze bereits den Nachfolger auf Basis der Blackwell-Architektur auf den Markt bringen.

