Epic Games Store: Ab sofort ist “Midnight Ghost Hunt” gratis

Im Epic Games Store ist ab sofort wieder ein neues Spiel gratis zu haben. So löst das Überraschungsspiel “Midnight Ghost Hunt” den Titel “Fallout: New Vegas – Ultimate Edition” aus der letzten Woche ab. Freilich benötigt ihr ein kostenloses Konto, um das neue Gratis-Game mitzunehmen. Schließlich ist die Motivation dahinter natürlich, dass der Anbieter hofft, dass ihr nicht nur die kostenlosen Spiele einstreicht, sondern irgendwann auch den ein oder anderen Kauf auf der Plattform tätigt.

Anzeige

“Midnight Ghost Hunt” ist ein Multiplayer-Titel, der immer noch im Early-Access steckt. Regulär fallen sonst 19,99 Euro für dieses Spiel an. Ihr verkörpert wahlweise Geisterjäger oder Geister und messt euch in 4-gegen-4-Gefechten miteinander. Dabei geht es nicht nur gruselig, sondern auch mit viel Humor zu. Als Geister könnt ihr euch etwa in Möbeln einnisten und die Jäger hinterrücks mit allerlei Mobiliar bombardieren.

Wer derlei asymmetrische Multiplayer-Titel schätzt, hat also jetzt die beste Gelegenheit, um bei “Midnight Ghost Hunt” im Early Access kostenlos hereinzuschauen. Das Spiel wird im Epic Games Store bis zum nächsten Donnerstag um 17 Uhr gratis sein – dann folgt die Ablösung.

Quelle: Epic Games Store