LG StanbyME Go: Aktenkoffer lässt sich als Display und Lautsprecher nutzen

LG Electronics hat in Südkorea ein kurioses Produkt vorgestellt: den Aktenkoffer LG StanbyME Go. Der besondere Kniff an diesem Modell ist, dass der Koffer einen Bildschirm mit 27 Zoll Diagonale, 1080p als Auflösung und Support für das HDR-Format Dolby Vision sowie Lautsprecher mit 20 Watt beherbergt. Im Grunde soll es sich hier also um eine mobile Multimedia-Station handeln. Als Betriebssystem dient webOS. Diese Plattform setzt der Hersteller auch für seine Fernseher ein.

Dabei kann der Bildschirm auch um 90° gedreht werden, um den Screen im Pivot-Modus zu verwenden. Ebenfalls ist das Display um 18 cm höhenverstellbar und um 90° neigbar. Am Ende kann man den LG StanbyME Go im vertikalen oder horizontalen Modus oder im Tablet-Mode nutzen. Die bereits erwähnten Lautsprecher sind auch für Dolby Atmos gerüstet. Verbindungen zu Zuspielern sind via HDMI oder auch über Apple AirPlay 2 möglich.

https://youtu.be/uiZhFd4Yhb4

Der LG StanbyME Go kann auch per Sprachsteuerung bedient werden. Ebenfalls wirbt das Unternehmen mit der Robustheit. Der Koffer soll etwa auch Stürze und Erschütterungen sowie hohe und niedrige Temperaturen schadlos überstehen. Dabei schaltet sich das integrierte Display mit Touchscreen-Funktionalität an und aus, wenn der Koffer geöffnet bzw. geschlossen wird.

Zwar kann der Koffer auch per Netzstrom betrieben bzw. aufgeladen werden, es steckt aber ein Akku im Inneren, der bis zu 3 Stunden Laufzeit ermöglicht. In das Case sind auch Bedienelemente integriert.

In Südkorea kostet der LG StanbyME Go umgerechnet in etwa 827 Euro. Ab dem 7. Juli 2023 ist das Gerät dort erhältlich. Ob auch eine Veröffentlichung in Europa geplant sein könnte, ist offen.

