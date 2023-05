Epic Games Store: Diese Woche ist “Fallout: New Vegas – Ultimate Edition” kostenlos

In der letzten Woche gab es im Epic Games Store das Spiel “Death Stranding” kostenlos. Zeitgleich läutete man im Epic Games Store obendrein den sogenannten Mega Sale ein. Doch heute ist der fliegende Wechsel angesagt. Epic Games kündigte ein kostenloses Überraschungsspiel an und am Ende handelt es sich dabei um “Fallout: New Vegas – Ultimate Edition”. Hier sind direkt alle DLCs sowie weitere Boni für den RPG-Klassiker enthalten.

Diesen Titel könnt ihr bis zur nächsten Woche am Donnerstag um 17 Uhr eurer Sammlung hinzufügen. Einmal in die Bibliothek aufgenommen, könnt ihr das Spiel dauerhaft zocken. Voraussetzung ist natürlich ein Konto im Epic Games Store. Schließlich will man euch dazu verlocken, nicht nur die Gratis-Spiele mitzunehmen, sondern auch mal den ein oder anderen Euro im Store auszugeben.

Entwickelt wurde “Fallout: New Vegas” anno dazumal von Obsidian Entertainment und gilt unter vielen Fans als das beste Spiel der ganzen Reihe. Auch wenn die Technik aus heutiger Sicht natürlich angestaubt wirkt, bekommt man hier enormen Umfang und Spielspaß geboten. Die Reise in die postapokalyptische Welt voller schwarzem Humor kann sich also durchaus immer noch lohnen.

Wer mit diesem Rollenspiel aus der First-Person-Perspektive so gar nicht warm wird, sollte auf den nächsten Donnerstag warten. Ab 17 Uhr gibt es dann wieder ein neues Gratis-Game im Epic Games Store!

Quelle: Epic Games Store