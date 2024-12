Epic Games Store: Ab sofort ist “Hot Wheels Unleashed” gratis

Epic Games verteilt aktuell jeden Tag ein neues Spiel gratis. Da hat es in den letzten Tagen auch echte Highlights wie “Control” oder “Ghostrunner II” gegeben. Im letzten Jahr veranstaltete die Plattform zu den Weihnachtsfeiertagen einen ähnlichen Marathon. Alles, was notwendig ist, um die kostenlosen Spiele in Anspruch zu nehmen, ist ein Konto im Epic Games Store. Und ab sofort gibt es mal wieder die Ablösung.

Sinn und Zweck der Gratis-Games ist natürlich nicht Altruismus. Vielmehr will man mit der Verteilung der Spiele Neukunden zum Epic Games Store locken. So schwingt da stets die Hoffnung mit, dass diejenigen, die sich ein Gratis-Spiel im Epic Games Store gesichert haben, irgendwann auch den ein oder anderen Euro auf der Plattform investieren. So war es natürlich kein Zufall, dass parallel zum Gratis-Game “Control” dessen Season Pass gerade vergünstigt zu haben gewesen ist.

Ab heute kann jedenfalls, bis morgen um 17 Uhr, der Titel “Hot Wheels Unleashed” gratis der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Dieses Fun-Rennspiel ist ursprünglich 2021 auf den Markt gekommen und hat auch schon ein Sequel erhalten. Der Titel lässt sich sowohl im Einzel- als auch Mehrspieler-Modus zocken.

Wer das Spiel bereits in seiner Sammlung hat oder einfach kein Interesse an diesem Titel hat: Einfach bis morgen auf die Ablösung warten. Allen anderen wünschen wir mal wieder viel Spaß beim Zocken!

Quelle: Epic Games