Nvidia App 11.0.1 veröffentlicht: Mit Workaround für die Performance-Probleme

Die Nvidia-App kann in Spielen für Performance-Einbußen sorgen, wenn sie im Hintergrund läuft. In einigen Titeln bricht die Leistung um satte 15 % ein. Das ist sicherlich nicht der Sinn der Sache. So soll die Anwendung mittelfristig nicht nur die GeForce Experience, sondern auch das Control Panel des Unternehmens ersetzen. Inzwischen liegt das App-Update 11.0.1 vor. Es bringt einen Workaround mit.

Allerdings hat Nvidia das Problem nach wie vor nicht an der Wurzel gepackt. So hatte der Hersteller erklärt, dass die Leistungseinbußen sich ergeben, wenn die Optionen für die Game-Filter und den Photo-Modus aktiviert sind. Selbst wenn diese Overlays gar nicht aktiv sind, führt das Aktivieren der Option zu den beschriebenen Performance-Problemen.

Der Workaround: Nvidia deaktiviert die Game-Filter und den Photo-Modus jetzt als Standard in seiner App. Wer die Funktion trotz der etwaigen Leistungseinbußen nutzen will, kann sie explizit in der Nvidia App in dem Unterbereich für die Einstellungen > Features > Overlay > Game Filters und Photo Modus aktivieren.

Quelle: Nvidia