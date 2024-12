Nvidia App sorgt für Performance-Einbußen in Spielen

Nvidia hat seine offizielle Nvidia App mittlerweile als Stable-Version aus der Beta gehievt. Die App soll perspektivisch sowohl die bisherige GeForce Experience als auch das Control Panel ersetzen. Allerdings klagen einige Nutzer darüber, dass die Anwendung in Spielen für Performance-Einbußen sorge. Inzwischen hat der Hersteller selbst das Problem eingestanden. Man arbeite an einem Fix.

Aktuell sorgt die App dafür, dass es zu Performance-Verlusten von bis zu 15 % in einigen Spielen kommt. Das kann dann durchaus den Unterschied zwischen stabilen Bildraten und einer schwankenden Darstellung ausmachen. Laut Nvidia liegen die Probleme an den sogenannten “Game Filtern”. Der Hersteller empfiehlt daher, diese aktuell in den Einstellungen für die Overlays zu deaktivieren. Selbst wenn diese Filter sonst nicht aktiv verwendet werden, kann es zu den Leistungseinbußen kommen.

Nvidia aktualisiert seine GeForce Experience bereits nicht mehr und macht die Nvidia App damit zum Standard. Die App muss aber natürlich nicht zwangsweise installiert werden, es ist auch möglich, auf dessen Zusatzfunktionen zu verzichten und sich mit den reinen Treibern zu begnügen.

Wie hoch dabei die Leistungseinbußen wirklich sind, variiert aber je nach System bzw. verbauter Grafikkarte, CPU, RAM und Co. Wer die Nvidia App installiert hat, sollte aber aktuell definitiv die Game Filter und den Photo Mode deaktivieren, um etwaigen Problemen aus dem Weg zu gehen. Denn wann genau der Fix von Nvidia erscheinen soll, ist derzeit offen. Vermutlich wird Nvidia das Problem mit dem nächsten Update angehen.

Quelle: Nvidia