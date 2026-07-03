GeForce RTX 5050 mit 9 GByte VRAM wohl gestrichen

Neue Gerüchte deuten darauf hin, dass Nvidia die Entwicklung einer bislang nicht offiziell angekündigten GeForce RTX 5050 mit 9 GByte Grafikspeicher eingestellt haben könnte. Laut einem bekannten Hardware-Leaker soll das Projekt intern gestrichen worden sein. Als möglicher Grund wird eine geplante Neuauflage beziehungsweise erneute Verfügbarkeit der GeForce RTX 3060 mit 12 GByte VRAM genannt.

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Bereits im März wurde berichtet, dss Nvidia an einer überarbeiteten Variante der GeForce RTX 5050 arbeitet. Ziel soll es gewesen sein, auf die steigende Nachfrage nach mehr Grafikspeicher im Einstiegs- und Mainstream-Segment zu reagieren. Während die aktuelle GeForce RTX 5050 mit 8 GByte GDDR6-Speicher und einem 128-Bit-Speicherinterface ausgestattet ist, sollte die neue Version offenbar einen ungewöhnlichen Speicheraufbau erhalten. Statt vier Speicherchips waren drei GDDR7-Module mit jeweils 3 GByte Kapazität vorgesehen. Dadurch wäre die VRAM-Ausstattung auf insgesamt 9 GByte gestiegen.

Allerdings hätte dieser Ansatz auch eine Reduzierung des Speicherinterfaces von 128 Bit auf 96 Bit bedeutet. Dank des deutlich schnelleren 28-Gbps-GDDR7-Speichers wäre die Speicherbandbreite dennoch auf rund 336 GByte/s gestiegen. Zum Vergleich: Die aktuelle RTX 5050 erreicht mit ihrem 20-Gbps-GDDR6-Speicher etwa 320 GByte/s. Unter dem Strich hätte die geplante Variante somit sowohl eine leicht höhere Speicherbandbreite als auch 12,5 Prozent mehr Grafikspeicher geboten.

Frühere Leaks sprachen zudem davon, dass Nvidia für die 9-GByte-Version den größeren GB206-Grafikchip einsetzen wollte. Die reguläre RTX 5050 basiert dagegen auf dem GB207-Prozessor. An der eigentlichen Rechenleistung hätte sich aber offenbar wenig geändert. Die Anzahl der CUDA-Kerne sollte laut den Gerüchten unverändert bei 2560 liegen. Die Verbesserungen hätten sich damit primär auf die Speicherkonfiguration konzentriert und weniger auf die Shader-Performance.

Die nun gemeldete Einstellung des Projekts könnte mit einem anderen Gerücht zusammenhängen: Nvidia soll die GeForce RTX 3060 mit 12 GByte Speicher erneut auf den Markt bringen beziehungsweise ihre Verfügbarkeit ausweiten wollen. Obwohl die RTX 3060 bereits zur Ampere-Generation gehört und mehrere Jahre alt ist, erfreut sich die Karte weiterhin großer Beliebtheit. Vor allem die großzügige Speicherausstattung von 12 GByte macht sie für moderne Spiele sowie speicherintensive Anwendungen nach wie vor attraktiv.

Aus Sicht von Nvidia könnte eine gleichzeitig verfügbare RTX 5050 mit 9 GByte VRAM die Positionierung der beiden Produkte erschweren. Die ältere RTX 3060 würde in puncto Speicherausstattung weiterhin klar überlegen bleiben, während die RTX 5050 nur begrenzte Vorteile bieten könnte. Eine Überschneidung innerhalb des eigenen Produktportfolios wäre damit kaum auszuschließen.

Weder die angebliche GeForce RTX 5050 mit 9 GByte noch die gemutmaßte Rückkehr der RTX 3060 mit 12 GByte wurden bislang offiziell von Nvidia bestätigt. Wie bei vielen Vorabinformationen aus der Hardware-Branche gilt daher: Spezifikationen, Produktpläne und Veröffentlichungszeiträume können sich jederzeit ändern.

Quelle: MEGAsizeGPU @ X