Nvidia GeForce RTX 5060: Angeblich Varianten mit 8 und 12 GByte VRAM geplant

Nvidia hat bereits seine neuen Grafikkarten der Reihe GeForce RTX 50 vorgestellt. Darunter sind im ersten Schub die Modelle GeForce RTX 5070, 5070 Ti, 5080 und 5090. Allerdings ist klar, dass auch weitere Mittelklasse-Modelle folgen sollen: die GeForce RTX 5060 und wohl auch GeForce RTX 5060 Ti. Inzwischen gibt es neue Gerüchte zu den technischen Daten.

Demnach werde die GeForce RTX 5060 in zwei Ausführungen auf den Markt kommen – einmal mit 8 und einmal mit 12 GByte VRAM. Beide sollen GDDR7-RAM einsetzen. Als GPU soll die GB206 dienen. Die GeForce RTX 5060 Ti hingegen soll eine abgespeckte Version des Chips GB205 verwenden, wie ihn auch die GeForce RTX 5070 verwendet. Problematisch: Die GeForce RTX 5060 soll wohl nicht nur im VRAM, sondern auch in der weiteren Ausstattung Unterschiede zwischen den Versionen aufweisen – etwa auch in der Anzahl der CUDA-Cores.

Das weckt Erinnerungen an die ursprüngliche Planung rund um die GeForce RTX 4080, die zunächst auch zwei verschiedene Speichervarianten mit abweichenden Specs beinhalten sollte. Nach einem Shitstorm taufte Nvidia dann aber die schwächere Version zur GeForce RTX 4070 Ti um.

Am Ende sind das aber natürlich nur Gerüchte. Nvidia selbst schweigt noch zu den technischen Daten einer potenziellen GeForce RTX 5060 – für das Notebook-Segment gibt es allerdings bereits derartige Chips. Die lassen aber keine direkten Rückschlüsse auf die Desktop-Grafikkarten zu.

Quelle: Moore's Law Is Dead