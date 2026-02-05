Epic Games Store: Ab sofort ist „Botany Manor“ gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder ein neues Gratis-Spiel, nämlich „Botany Manor“. Diese löst die Gratis-Titel aus der letzten Woche ab. Hierbei handelt es sich um einen eher entspannten Titel, der den Spieler in einem Anwesen im England des 19. Jahrhunderts in die Rolle der ehemaligen Botanikerin Arabelle Greene schlüpfen lässt. Dabei kann man Haus und Garten erkunden und sich mit verschiedenen Pflanzen befassen, die mysteriöse Qualitäten aufweisen.

„Botany Manor“ ist ein First-Person-Rätselspiel, das man wohl auch als Walking-Simulator einordnen könnte. Aufgabe des Spielers ist es, das wissenschaftliche Buch „Forgotten Flora“ für die Protagonistin Arabelle Greene fertigzustellen. Dabei entdeckt man auch allerlei Hinweise in Form von Büchern, Postern und viktorianischen Konstruktionen.

Dazu gibt es im Epic Games Store dann auch noch in dieser Woche kostenlose Zusatzinhalte für das Spiel „Pixel Gun 3D“. Hier verschenkt die Plattform das „Giftige Retro-Set“. Jede Waffe in diesem Set verfügt über einen zusätzlichen Gifteffekt. Enthalten sind: Giftige Digitale Morgendämmerung; Giftiger Laser-Zirkulator und Giftiger Wellen-Pulser.

Quelle: Epic Games Store