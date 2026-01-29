Epic Games Store: Ab sofort ist „Definitely Not Fried Chicken“ gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder ein neues Gratis-Game. Der Titel „Definitely Not Fried Chicken“ löst damit das kostenlose Spiel aus der letzten Woche ab. So handelt es sich hier um eine Management-Simulation, in welcher der Spieler ein Fast-Food-Restaurant übernehmen muss und zeitgleich im Hintergrund mit weniger legalen Gütern handelt. Inspirationsquelle scheint hier wohl die Serie „Breaking Bad“ gewesen zu sein.

Dabei muss man also nicht nur frittiertes Hähnchen gewinnbringend an den Mann bringen, sondern auch dafür sorgen, dass andere Güter über bzw. unter der Ladentheke gehandelt werden. Dabei gilt es, nicht aufzufliegen und zudem die eigenen Produkte stetig weiterzuentwickeln und neue Betriebe zu gründen. Der Grafikstil von „Definitely Not Fried Chicken“ nutzt eine Pixel-Art-Ästhetik, denn es handelt sich hier letzten Endes um einen Indie-Titel.

Auch die eigenen Mitarbeiter muss man bei Laune halten, ganz zu schweigen vom langen Arm des Gesetzes sowie vielfältigen Rivalen. Für lau kann man sich diesen Titel sicherlich einmal im Epic Game Store anschauen. Wer „Definitely Not Fried Chicken“ bereits besitzt oder kein Interesse hat, muss sich dann bis zum nächsten Donnerstag um 17 Uhr gedulden – dann naht wieder die Ablösung.

