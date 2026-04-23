Epic Games Store: Ab sofort ist „Doomblade“ kostenlos

Im Epic Games Store ist mal wieder ein neues Spiel gratis: „Doomblade“. Der neue Titel löst freilich die kostenlosen Games aus der letzten Woche ab. Bei „Doomblade“ handelt es sich um einen Metroidvania-Titel mit 2D-Grafik. Die Geschichte dreht sich um eine fantastische Welt, in welcher Gloom Girl mit dem Doomblade eine lebendige Waffe findet. Gemeinsam versuchen sie, der Finsternis zu entkommen und die Dread Lords ein für allemal zu schlagen.

Anzeige

Doch bevor das möglich ist, muss der Spieler dem Doonblade zu seiner alten Stärke verhelfen. Dafür gilt es, die dämonischen Schreine zu finden, welche die Kräfte der Klinge wiederherstellen können. Doch in diesem Titel geht es nicht nur um martialische Kämpfe. Auch die Erkundung der mystischen Höhlen spielt eine zentrale Rolle.

„Doomblade“ könnte für all diejenigen etwas sein, die auch an Titeln wie „Hollow Knight“ oder „Ori and the Blind Forest“ Gefallen gefunden haben. Kostenlos kann man das Spiel sicherlich gerne seiner Bibliothek hinzufügen. Wir wünschen jedenfalls viel Spaß beim Zocken! Wer kein Interesse hat oder das Spiel bereits besitzt: Am nächsten Donnerstag um 17 Uhr wird es ja schon die nächste Ablösung geben.

Quelle: Epic Games Store