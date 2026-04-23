Honor 600 und 600 Pro: Zwei neue Smartphones starten in Deutschland

Honor bringt in Deutschland zwei neue Smartphones auf den Markt: Die Honor 600 (Pro). Auf der offiziellen Website des Herstellers sind die beiden Modelle bereits gelistet, aber noch nicht bestellbar. Spannend ist, dass die Vorgängermodelle China vorbehalten geblieben sind. Die aktuelle Generation kommt jedoch offiziell nach Europa. Gemeinsam haben beide Smartphones z. B. ein AMOLED-Display mit 6,57 Zoll Diagonale, 2.728 x 1.264 Pixeln als Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate sowie HDR-Unterstützung.

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Laut Honor nutzen die Displays der Honor 600 (Pro) PWM-Dimming mit 3.840 Hz und kommen auf eine beeindruckende Spitzenhelligkeit von 8.000 Nits. Identisch ist in beiden Fällen auch der Akku mit 6.400 mAh, der mit 80 Watt aufgeladen werden kann. Nur das Honor 600 Pro unterstützt ergänzend die kabellose Aufladung mit 50 Watt. Gemeinsam haben die beiden mobilen Endgeräte Android 16 als System mit der Oberfläche MagicOS 10. Auch sind sie jeweils nach IP69K vor Staub und Wasser geschützt. Ebenfalls warten die beiden Phones mit einem KI-Button auf, dessen genaue Funktion sich anpassen lässt.

Die Honor 600 (Pro) gibt es mit bis zu 12 GByte RAM und bis zu 512 GByte Speicherplatz. Auch nutzen beide Modelle eine Frontkamera mit 50 Megapixeln. Dann beginnen allerdings die Abweichungen. So verwendet das Honor 600 als Chip den Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Im Falle des Honor 600 Pro ist es der leistungsfähigere Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Die Kamera setzt beim Honor 600 Pro auf 200 (Weitwinkel, OIS) + 12 (Ultra-Weitwinkel) + 50 (Periskop-Telephoto, OIS) Megapixel. Dem Standardmodell fehlt die Telephoto-Kamera jedoch.

Die Honor 600 (Pro) kommen in den Farben Black, Golden White und Orange in den Handel. Der Hersteller verspricht sechs Jahre Updates. Mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz kostet das Honor 600 549,99 Euro. Die maximale Ausstattung mit 12 / 512 GByte kostet 699,99 Euro. Im Falle des Honor 600 Pro fallen für 12 / 512 GByte 999,99 Euro an. Zusätzlich soll es jedoch noch Early-Bird-Aktionen geben, welche die Preise drücken. Diese sollten bald auch auf der dt. Website aufploppen.

Quelle: Honor Deutschland