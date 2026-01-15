Honor Magic8 Lite|Pro: Zwei neue Smartphones starten in Deutschland

Honor veröffentlicht in Deutschland zwei neue Smartphones. Zum einen wäre da das Flaggschiff Honor Magic8 Pro. Zum anderen kommt als Begleitung zeitgleich das Mittelklasse-Modell Honor Magic8 Lite auf den Markt. Beide Varianten haben durchaus ihre eigenen Vorzüge und sind in China bereits seit Oktober 2025 zu haben. Technisch gibt es allerdings bei den europäischen Versionen durchsaus kleinere Anpassungen.

Das Honor Magic8 Pro bietet nämlich in China einen beeindruckenden Akku mit massiven 7.100 mAh. In Europa schrumpft die Kapazität jedoch auf nur noch 6.270 mAh. Geladen wird per USB-C immer noch mit 100 Watt oder kabellos mit 80 Watt. Geblieben ist auch der Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 als Chip. In Deutschland gibt es das Smartphone mit 12 GByte LPDDR5X-RAM und 512 GByte Speicherplatz. Zur Ausstattung zählt natürlich auch ein AMOLED-Display mit 6,71 Zoll, 120 Hz Bildwiederholrate, HDR / Dolby Vision, einer Spitzenhelligkeit von 6.000 Nits, PWM-Dimming mit 4.320 Hz und einer Auflösung von 2.808 x 1.256 Pixeln.

Das Honor Magic8 Pro verwendet Android 16 mit der Oberfläche MagicOS 10 als Plattform. Zu erwähnen bleiben noch die Frontkamera mit 50 Megapixeln und einem 3D-Tiefensensor sowie die Hauptkamera mit 50 (Weitwinkel, OIS) + 200 (Telephoto, OIS) + 50 (Ultra-Weitwinkel) Megapixeln. Das Honor Magic8 Pro wird in den Farbvarianten Schwarz, Sunrise Gold und Cyan angeboten. Es ist ab heute in Deutschland ab einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1299,90 Euro erhältlich.

Honor Magic8 Lite soll für lange Laufzeiten sorgen

Das Honor Magic8 Lite hat einen mächtigen Akku mit 7.500 mAh zu bieten. Dieser kann mit 66 Watt aufgeladen werden. Unverständlich ist jedoch, dass hier noch Android 15 mit MagicOS 9 als System dient. Als Chip verwendet der Hersteller den Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, welchem man 8 GByte RAM und nach Wahl 256 bzw. 512 GByte Speicherplatz zur Seite stellt. Das AMOLED-Display kommt in diesem Fall auf 6,79 Zoll, 2.640 x 1.200 Pixel, PWM-Dimming mit 3.840 Hz, 6.000 Nits Spitzenhelligkeit und 120 Hz Bildwiederholrate.

In Sachen Kameras wartet das Honor Magic8 Lite mit einer Frontkamera mit 16 Megapixeln und einer Hauptkamera mit 108 (Weitwinkel, OIS) + 5 (Ultra-Weitwinkel) Megapixeln auf. Das mobile Endgerät ist, wie im Übrigen auch das Pro-Modell, nach IP66 & IP68, IP69 und IP69K geschützt vor Staub und Wasser.

Das Honor Magic8 Lite ist ab sofort in drei Farben erhältlich: Forest Green, Midnight Black und Reddish Brown. Die unverbindliche Preisempfehlung lautet 399,90 Euro (256 GByte) bzw. 429,90 Euro (512 GByte Speicher).

Quelle: Honor