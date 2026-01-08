Poco M8 Pro 5G und M8 5G: Zwei neue Mittelklasse-Smartphones kommen nach Deutschland

Poco veröffentlicht in Deutschland zwei neue Mittelklasse-Smartphones: die M8 5G und M8 Pro 5G. Natürlich gibt es zum Launch auch direkt wieder Early-Bord-Angebote. Technisch weichen die beiden Modelle dabei durchaus stark voneinander ab. Daher ist vor allem das Pro-Modell zu seinem Launch-Preis ab 309,90 Euro spannend für Sparfüchse.

Das Poco M8 Pro 5G setzt auf den Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 als Chip. Diesem stellt es bis zu 12 GByte LPDDR4X-RAM und bis zu 512 GByte UFS-2.2-Speicherplatz zur Seite. Das AMOLED-Display des Geräts bringt 6,83 Zoll Diaonale, eine 1.5K-Auflösung und eine Spitzenhelligkeit von 3.200 Nits mit. Besondere Aufmerksamkeit verdient der große Akku mit 6.500 mAh und 100-Watt-Schnellladung. Er kann via Reverse-Charging mit 22,5 Watt auch als Powerbank für weitere Geräte dienen.

Das Poco M8 Pro bietet eine Hauptkamera mit 50 (Weitwinkel, OIS) + 8 (Ultra-Weitwinkel) Megapixeln und eine Frontkamera mit 32 Megapixeln. Nach den Standards IP66, IP68, IP69, IP69K ist es vor Staub und Wasser gefeit. Leider dient ab Werk noch das inzwischen veraltete Android 15 mit HyperOS 2 als Plattform.

Das Poco M8 5G speckt die technischen Daten durch die Bank weg ab und verwendet etwa den Snapdragon 6 Gen 3 als Chip. Auch der Akku ist mit 5.520 mAh nun deutlich gewöhnlicher. Der RAM beschränkt sich in diesem Fall auf 8 GByte. Weitere Einschnitte betreffen auch die Kameras, die nur noch 50 (Weitwinkel) + 2 (Tiefensensor) Megapixeln an der Rückseite bzw. 20 MP für Selfies bieten.

Das Poco M8 Pro 5G ist in den drei Farben Black, Silver und Green und in zwei Speichervarianten erhältlich:

8 GB + 256 GB – 349,90 Euro (UVP)

12 GB + 512 GB – 399,90 Euro (UVP)

Das Poco M8 5G ist in den drei Farben Black, Silver und Green und in zwei Speichervarianten erhältlich:

8 GB + 256 GB – 269,90 Euro (UVP)

8 GB + 512 GB – 299,90 Euro (UVP)

Im Zeitraum vom 08. bis zum 14. Januar wird die Poco-M8-Serie auf mi.com zum vergünstigen Early-Bird-Preis angeboten: