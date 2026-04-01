Honor 600 Lite: Mittelklasse-Smartphone für unter 400 Euro

Honor hat mit dem 600 Lite ein neues Smartphone vorgestellt, das die Mittelklasse bedient. Als Chip ist der MediaTek Dimensity 7100 Elite verbaut. Dem SoC stehen je nach Wahl 8 bzw. 12 GByte RAM und 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz zur Seite. Ein weiteres Hauptmerkmal liegt im AMOLED-Display mit 6,6 Zoll Diagonale und 120 Hz Bildwiederholrate, das mit 2.600 x 1.200 Pixeln auflöst und PWM-Dimming mit 3.840 Hz einsetzt.

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Das Honor 600 Lite verwendet ein Unibody-Gehäuse aus Aluminium, das laut Hersteller besonders robust sein soll. Einerseits ist das Smartphone nämlich nach IP66 vor Staub und Wasser geschützt, andererseits soll es bis zu einer Höhe von 1,8 m sturzfest sein. Damit ist es laut Honor selbst das einzige Smartphone mit Metallrahmen in seiner Klasse, das die SGS Premium Performance Certification für Drop & Crush Resistance bestanden hat.

Der Akku des Honor 600 Lite kann mit 45 Watt schnell wieder aufgeladen werden und bietet eine überdurchschnittliche Kapazität von 6.520 mAh. Als Betriebssystem dient ab Werk Android 16 mit dem Überzug MagicOS 10. Während die Frontkamera 16 Megapixel mitbringt, sind es für die rückseitige Dual-Hauptkamera dann wiederum 108 (Weitwinkel) + 5 (Ultra-Weitwinkel) Megapixel. Das Smartphone wiegt im Übrigen 180 g und ist ca. 7,34 mm dick.

Das Honor 600 Lite verfügt über Stereo-Lautsprecher und die Schnittstellen USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 6.0, 4G, 5G, NFC, eSIM, GPS und Co. In Deutschland ist das Smartphone ab sofort in drei Farboptionen erhältlich: Sprout Green, Velvet Grey und Velvet Black. Der Verkaufsstart erfolgt über die offizielle Website des Herstellers. Die Preise beginnen ab 399,90 Euro.

Quelle: Honor