Razer Pro Type Ergo: Die ergonomische Office- und Gaming-Tastatur

Razer hat mit der Pro Type Ergo eine neue Tastatur auf den Markt gebracht, die sich von den bisherigen Modellen des Herstellers unterscheidet. Denn hier handelt es sich nicht um ein klassisches Gaming-Keyboard, sondern um eine zweigeteilte, ergonomische Tastatur. Diese ist kabellos nutzbar und soll sich sowohl für den Office-Alltag als auch zum Spielen eignen. Beispielsweise darf natürlich eine RGB-Beleuchtung nicht fehlen, die zum hauseigenen Chroma-System kompatibel ist.

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Laut Razer halte die Pro Type Ergo die Hände und Arme in einer natürlicheren Ausrichtung. Dadurch sollen seitliche Bewegungen minimiert werden. Die Tastatur verwendet eine Basisneigung von 10° sowie fünf einstellbare Schreibwinkel – flach (0°), Neigung nach vorne bei –4° oder –7° und Neigung nach hinten bei +4° oder +7°. Eine gepolsterte Handballenauflage ist ebenfalls integriert. Damit die Umstellung nahtlos läuft, hat der Hersteller zwei B-Tasten, doppelte Leertasten und eine mittige Rücktaste eingearbeitet, sodass beide Daumen häufig genutzte Eingaben komfortabler übernehmen können.

Die Razer Pro Type Ergo verwendet flache Tastenkappen in Fingerkuppenform mit verkürztem Tastenhub, um Fingerbewegungen und Kraftaufwand bei jedem Tastenanschlag zu reduzieren. Damit die Tastatur leise bleibt, sind im Inneren schalldämpfende Schichten und abgestimmte Stabilisatoren integriert. Zur Ausstattung zählen auch fünf dedizierte Makro‑Tasten, eine separate Mikrofonschalttaste sowie das Razer Command Dial. Über die Begleit-App Razer Synapse lässt sich die Belegung anpassen.

Die Razer Pro Type Ergo kann sich fünf bereits verbundene Geräte merken und kann sowohl kabellos per Bluetooth als auch 2,4 GHz verbunden werden. Alternativ kann sie auch kabelgebunden via USB-C zum Einsatz kommen. Mit einer Akkuladung hält die Tastatur bis zu drei Monate durch. Wermutstropfen: Aktuell hat Razer nur eine QWERTY-Variante mit US-Layout veröffentlicht. Diese kostet 199,99 Euro. Bleibt zu hoffen, dass der Hersteller bald auch eine QWERTZ-Version für den deutschen Markt nachreicht.

Quelle: Razer