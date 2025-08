MSI Strike Pro Wireless: Gaming-Tastatur der Oberklasse startet

MSI veröffentlicht die Gaming-Tastatur Strike Pro Wirless für anspruchsvollere Spieler. Man bewirbt die Tastatur aber auch als adäquates Eingabegerät für Kreative. So verfügt das Keyboard über die Option, sowohl kabelgebunden via USB als auch kabellos via Bluetooth bzw. 2,4 GHz mit niedriger Latenz betrieben zu werden. Für letzteres liegt ein passender Dongle bei.

Obendrein hebt MSI die verbauten Kailh Midnight Pro Silent als Switches hervor. Die Schalter sind Hot-Swap-kompatibel, lassen sich also jederzeit austauschen. Dabei sollen sie rund 70 Mio. Anschläge aushalten. Die Akkulaufzeit der Strike Pro Wireless gibt MSI mit 1.500 Stunden an, bis wieder per USB-C aufgeladen werden muss. Kompatibel ist die Gaming-Tastatur mit Anti-Ghosting-Technologie für alle Tasten mit Windows 10 bzw. Windows 11. Als Gewicht nennt der Hersteller 1,2 kg.

Die MSI Strike Pro Wireless misst 443 x 150 x 41 mm und bietet natürlich auch eine RGB-Beleuchtung für jede Taste. Für den leisen Betrieb sind mehrere Dämpfungsschichten integriert. Obendrein sind frei programmierbare M-Tasten genau so an Bord wie dedizierte Medientasten. Auch ist im Lieferumfang eine magnetische Handballenauflage enthalten.

MSI führt die Strike Pro Wireless bereits im Webshop zum Preis von 121 Euro auf. Für eine Premium-Tastatur ist das durchaus im Rahmen. Zum Beispiel kostet die be quiet! Dark Mount, die allerdings auch über mehr Funktionen verfügt, satte 259,90 Euro.

