Windows 11: Notfall-Update gegen Installationsprobleme

Nachdem Microsoft Ende letzter Woche das optionale Nicht-Sicherheitsupdate KB5079391 für Windows 11 veröffentlichte, folgte schnell Ernüchterung: Zahlreiche Nutzer berichteten von massiven Installationsproblemen. Infolge dieser weit verbreiteten Fehler zog Microsoft das Update kurzfristig zurück.

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Nun reagiert das Unternehmen mit einem außerplanmäßigen (Out-of-Band) Update: KB5086672. Laut Microsoft wurde die Ursache der Installationsfehler identifiziert und behoben, sodass das neue Update nun problemlos installiert werden kann.

Das neue Update KB5086672 ist kein gewöhnliches Patch, sondern ein Sammelpaket. Es integriert mehrere zuvor veröffentlichte Updates: KB5079473 (veröffentlicht am 10. März), KB5085516 (veröffentlicht am 21. März) und KB5079391 (veröffentlicht am 26. März, später zurückgezogen). Durch diese Bündelung will Microsoft sicherstellen, dass betroffene Systeme alle relevanten Verbesserungen und Fehlerbehebungen in einem einzigen Update erhalten.

Besonders relevant: Der bekannte Fehler mit dem Code 0x80073712, der bei vielen Nutzern zu abgebrochenen Installationen führte, wurde vollständig behoben. Die Fehlermeldung lautete: „Einige Updatedateien fehlen oder sind fehlerhaft. Wir versuchen, das Update später erneut herunterzuladen.“ Mit KB5086672 gehört dieses Problem der Vergangenheit an.

Das Update wird automatisch über Windows Update bereitgestellt – allerdings nur für Geräte, auf denen bereits KB5079473 oder ein neueres Update installiert ist. Alternativ steht KB5086672 auch im Microsoft Update Catalog zum manuellen Download bereit.

Microsoft gibt an, dass derzeit keine bekannten Fehler im Zusammenhang mit diesem Update existieren. Sollte sich dies ändern, will das Unternehmen entsprechende Hinweise zeitnah in der offiziellen Dokumentation veröffentlichen.

Interessant ist, dass KB5086672 als Teil eines größeren Plans gesehen werden kann: Microsoft arbeitet offenbar aktiv daran, die Update-Problematik von Windows 11 grundsätzlich zu verbessern. Die jüngsten Schwierigkeiten haben erneut gezeigt, wie anfällig der Update-Prozess sein kann. Zukünftige optionale Updates könnten daher verstärkt auf Stabilität und Benutzerfreundlichkeit abzielen. Ziel ist es offenbar, Installationsfehler deutlich zu reduzieren und die Update-Erfahrung insgesamt zu verbessern.

Quelle: Microsoft