Windows-Update sorgt für Probleme beim Herunterfahren und Energiemanagement

Microsoft hat offiziell bestätigt, dass das kumulative Januar-Update 2026 (KB5073455) für Windows 11 Version 23H2 einen schwerwiegenden Fehler im Bereich der Energiezustände eingeführt hat. Besonders auffällig ist ein Verhalten, bei dem Systeme statt herunterzufahren neu starten, obwohl Nutzer explizit die Option „Herunterfahren“ wählen. Betroffen sind nicht alle Geräte, doch laut Microsoft hängt das Problem mit aktivierter Secure-Launch-Sicherheitsfunktion zusammen, wodurch es sich um einen konfigurationsabhängigen Bug handelt.

Das fehlerhafte Herunterfahren ist jedoch nur ein Teil des Problems. Deutlich kritischer sind die Auswirkungen auf Ruhezustand (Hibernate) und Energiesparmodus (Sleep). Nach Installation von KB5073455 können diese Funktionen unzuverlässig arbeiten oder komplett ausfallen. Auf Notebooks ist das besonders problematisch: Geräte können trotz geschlossenem Display weiterlaufen, was in der Praxis bedeutet, dass ein Laptop beispielsweise im Rucksack aktiv bleibt. Die Folgen reichen von stark erhöhter Abwärme über schnelle Akkuentladung bis hin zu potenziellen Stabilitätsproblemen durch Überhitzung.

Noch gravierender ist das Risiko für Nutzer, die auf eine zuverlässige Hibernation angewiesen sind. Normalerweise wechselt Windows bei kritischem Akkustand automatisch in den Ruhezustand, um den aktuellen Arbeitsstand zu sichern. Wenn dieser Mechanismus nicht korrekt greift, droht ein ungeplanter Stromverlust, der im schlimmsten Fall zum Verlust nicht gespeicherter Daten führen kann.

Für betroffene Nutzer, die ihr System zumindest sicher ausschalten müssen, hat sich ein pragmatischer Workaround etabliert. Über eine Eingabeaufforderung mit Administratorrechten lässt sich der PC mit folgendem Befehl zuverlässig herunterfahren: shutdown /s /t 0

Dieser Befehl umgeht den fehlerhaften Standard-Shutdown-Prozess, der offenbar in einen Neustart mündet. Er stellt jedoch keine dauerhafte Lösung dar und behebt weder die Ursache des Problems noch die Störungen bei Sleep und Hibernation. Als kurzfristige Notlösung ist er dennoch hilfreich, um ein System kontrolliert auszuschalten.

Microsoft empfiehlt ausdrücklich die Installation des Folge-Updates KB5077797, das die durch KB5073455 verursachten Fehler beheben soll. Laut Unternehmensangaben stellt dieses Update sowohl das korrekte Herunterfahren als auch die Zuverlässigkeit von Energiespar- und Ruhezuständen wieder her.

Für Anwender von Windows 11 23H2 gilt daher eine klare Empfehlung: Wer das Januar-Update installiert hat und seither mit Neustarts beim Herunterfahren oder instabilen Energiezuständen kämpft, sollte KB5077797 umgehend installieren und anschließend prüfen, ob alle Power-State-Übergänge wieder wie erwartet funktionieren.

Quelle: Microsoft