Nvidia App führt automatische Shader-Kompilierung ein (Beta)

Nvidia hat mit einer Aktualisierung seiner App nicht nur die dynamische 6x-Multi-Frame-Generation als Beta eingeführt, sondern auch eine zuvor nicht angekündigte Funktion ins Spiel gebracht. Ebenfalls als Beta bietet man inzwischen die sogenannte „Auto Shader Compilation“ an. Die erlaubt es, nach Treiberaktualisierungen die Shader für ein Spiel vorab im Hintergrund vorzubereiten. Das kann Wartezeiten beim Starten des jeweiligen Titels reduzieren.

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Das funktioniert allerdings nicht beim allerersten Start eines Spiels. Bei neu installierten Titeln muss also wie gehabt der übliche Kompilierungsvorgang durchgeführt werden. Allerdings wird dieser Vorgang üblicherweise auch nach Treiber-Updates wiederholt. Da setzt dann eben Nvidias frische Auto Shader Compilation an. Die kann diesen Vorgang im Hintergrund durchführen, bevor ein Game wirklich gestartet wird.

Wie hoch die CPU-Auslastung dabei sein darf und wie wiel Cache-Speicher sich die Nvidia-App dafür genehmigen darf, lässt sich festlegen. Zudem greift diese Funktion nur automatisch, wenn der jeweilige PC gerade im Idle-Betrieb ist. So kann man verhindern, dass im Hintergrund die Kompilierung Ressourcen belegt, die man gerade anderweitig benötigen würde. Wer viele Spiele installiert hat, sollte die Funktion natürlich mit Bedacht verwenden, denn das kann dann viel Leistung benötigen, auch wenn man die Titel eventuell nur unregelmäßig nutzt.

Nvidia wird die Funktion nach eigenen Angaben noch weiterentwickeln. Ab Werk ist sie auch bei Beta-Nutzern erst einmal deaktiviert. Anknipsen lässt sie sich über die globalen Treibereinstellungen im Unterbereich „Shader Cache“.

Quelle: Nvidia