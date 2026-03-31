Nvidia DLSS 4.5: Dynamische Multi-Frame-Generation geht heute in die offene Beta

Nvidia hatte DLSS 4.5 bereits auf der CES 2026 vorgestellt. Inbegriffen ist eine neue Version seines Transformer-Modells, die noch höherwertiges Upscaling ermöglicht. Exklusiv auf Grafikkarten der Reihe GeForce RTX 50 wird jedoch außerdem die Multi-Frame-Generation (MFG) verbessert. So erlebt die Technologie einen Sprung von einem vierfachen zu einem sechsfachen Multiplikator. Zudem wird MFG dynamisch, was den vielleicht noch größeren Sprung darstellt. Wie versprochen, so können die beiden neuen Funktionen von DLSS 4.5 ab sofort genutzt werden.

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Dafür ist es allerdings notwendig, in der offiziellen Nvidia App das Opt-in für die Beta durchzuführen. Dies steht jedoch jedem frei und ist an keine Beschränkungen geknüpft. Anschließend lässt sich dann die dynamische 6x-Multi-Frame-Generation einsetzen. Doch was bedeutet „dynamisch“ in diesem Fall? Nun, anstatt bei einem festen Multiplikator zu bleiben, wechselt die Technik automatisch zwischen verschiedenen Bildraten-Multiplikatoren, um die festgelegte Ziel-Framerate zu erreichen.

Beispielsweise ließe sich so eine Ziel-Framerate von 120 fps festlegen. Wird diese Bildrate nativ erreicht, dann bleibt die dynamische Multi-Frame-Generation inaktiv. Sie springt also erst dann an und wählt den korrekten Multiplikator, wenn die GPU nativ nicht mehr die gewünschte Bildrate erreichen kann. Spieleentwickler können DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation nativ in ihre Games integrieren. Anwender können aber über die Nvidia-App auch einen Override durchführen.

Wie schon erwähnt, so startet diese Funktion erstmal als Beta. Es kann also noch zu Fehlern kommen. Wer sich damit nicht auseinandersetzen will, wartet demnach auf die breitere Verteilung. Alle anderen können ab sofort über die offene Beta DLSS 4.5 6x Dynamic Multi Frame Generation ausprobieren.

Quelle: Nvidia