vivo X300 Ultra: Das neue Smartphone-Flaggschiff mit Zeiss-Kamera

vivo bringt mit dem X300 Ultra ein neues Smartphone-Flaggschiff auf den Markt. Damit will man auch etwas größer seinen Wiedereinstieg in den deutschen Markt zelebrieren. Zwar bietet die chinesische Marke schon eine Weile wieder mobile Endgeräte hierzulande an, das Marketing hat man aber hart zurückgefahren. Mit dem vivo X300 Ultra will man wieder etwas Größeres auffahren und hofft, im Premium-Segment punkten zu können.

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So wirbt vivo für die Kamera etwa mit der „Zeiss Master Lenses Collection“. Dadurch kommen die Kameras auf Brennweiten von 14 mm, 35 mm und 85 mm. Ein Highlight dürfte die Telephoto-Kamera mit 200 Megapixeln und optischer Bildstabilisation sein. Als SoC dient wiederum beim vivo X300 Ultra der Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Auch der Akku mit 6.600 mAh wirkt überdurchschnittlich.

Das vivo X300 Ultra verwendet ein AMOLED-Display, das bis zu 4.500 Nits hell werden kann und auf 6,82 Zoll Diagonale mit 3.168 x 1.144 Pixeln auflöst. Es kommt auf 144 Hz Bildwiederholrate. Die Ausstattung wird von 16 GByte RAM und 1 TByte Speicherplatz abgerundet. Die restlichen Spezifikationen sind der Tabelle weiter unten zu entnehmen.

Das vivo X300 Ultra ist ab 16. April 2026 vorbestellbar. Interessierte können sich bereits für einen Newsletter anmelden. Sie erhalten dann einen Rabattcoupon über 50 Euro für ihre Bestellung. Ab dem 24. April 2026 beginnt dann die Auslieferung.

Kategorie Spezifikationen Display 6,82 Zoll 2K ZEISS Master Color Display (8T LTPO)

Auflösung: 3168 × 1440 | 144 Hz Bildwiederholrate

Zertifizierungen: Dolby Vision, HDR10+, SGS Low Blue Light Prozessor Snapdragon 8 Elite Gen 5 Speicher 16 GB RAM + 1 TB ROM Hauptkameras Tele: 85 mm ZEISS Gimbal-Grade APO (200 MP, 1/1.4″, f/2.67)

Dokumentar: 35 mm ZEISS (200 MP, LYTIA 901, 1/1.12″, f/1.85)

Ultra-Weitwinkel: 14 mm ZEISS (50 MP, LYTIA 818, 1/1.28″, f/2.0) Frontkamera 50 MP ZEISS Ultra-Clear Front Camera (f/2.45) Video Multi-Focal 4K 120 fps (10-Bit Log, Dolby Vision, Master Color) Akku & Laden 6600 mAh Blue Volt Batterie

100W FlashCharge (Kabel) / 40W Wireless Charge Software OriginOS 6 (basiert auf Android 16) Robustheit IP68 & IP69 Staub- und Wasserfestigkeit Maße & Gewicht Volcano Black: 162.98 × 76.81 × 8.19 mm | 232g

Steppe Green: 162.98 × 76.81 × 8.49 mm | 237g

Quelle: vivo