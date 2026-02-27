vivo ist wieder da: Smartphone-Hersteller präsentiert sich auf dem MWC 2026

vivo ist ein Smartphone-Hersteller, der früher wie ehemals OnePlus, Oppo und realme zum mittlerweile nicht mehr existierenden BBK-Konzern gehörte. Der Plan war es, auch in Europa gehörig Fuß zu fassen. Dem machte dann jedoch ein Patentrechtsstreit mit Nokia einen Strich durch die Rechnung, der unter anderem auch in Deutschland zu einem Verkaufsstopp führte. Doch der Mobile World Congress (MWC) soll nun Teil einer großen Rückkehr auf die internationale Bühne werden.

In Deutschland bietet vivo zwar schon wieder Smartphones bei Plattformen wie Amazon.de an, rührt dafür aber nicht ernsthaft die Werbetrommel, weswegen die Marktanteile sich nicht bemerkbar machen. Durch seine erste Teilnahme am MWC soll der chinesische Hersteller aber wieder auf sich aufmerksam machen. Im Rahmen einer Vorschau zeigt man auch sein kommendes Smartphone-Flaggschiff X300 Ultra. Unter dem Motto „Where Vision Meets“ will man neue Kunden und Partner weltweit für sich gewinnen.

Laut vivo wolle man dabei seine Marke stärker im Premium-Segment verankern. Ziel sei es, weltweit zu wachsen. Die Messe in Barcelona soll dazu dienen, mit internationalen Medienvertretern, Branchenführern, Netzbetreibern und Partnern in Kontakt zu treten. Die Pläne sind also hoch gesteckt. Dabei soll eben das X300 Ultra ein Puzzlestück sein, das vivos bislang weitreichendste Arbeit im Bereich mobiler Foto- und Videografie, mit Schwerpunkten auf Optik, computergestützter Bildverarbeitung und systemweiter Abstimmung werden soll.

Dabei wird man auf dem MWC auch andere Smartphones aus dem aktuellen Katalog zeigen, etwa auch die X300-Serie, das faltbare X Fold5 sowie die V70-Serie.

