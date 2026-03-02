Xiaomi 17 und 17 Ultra: Zwei neue Smartphone-Flaggschiffe

Xiaomi hat am Wochenende im Rahmen des MWC 2026 in Barcelona seine beiden neuen Smartphones Xiaomi 17 und Xiaomi 17 Ultra vorgestellt. Beide Flaggschiffe setzen auf Leica-Kameras, den Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 als Chip und LTPO-OLED-Displays mit adaptiver Bildwiederholrate. Dabei hebt der Hersteller hervor, dass das Xiaomi 17 Ultra das bisher leichteste und dünnste Ultra-Gerät sei, welches das Unternehmen je angeboten habe.

So ist das Xiaomi 17 Ultra nur 8,29 mm dick und wiegt 218,4 g. Aber auch das Xiaomi 17 fällt auf, denn für ein Flaggschiff ist es mit 6,3 Zoll Diagonale recht kompakt geraten. Es ist 8,06 mm dick und wiegt 191 g. Beide Modelle sind nach IP68 vor Staub und Wasser geschützt. Gemeinsam haben die Smartphones auch, dass sie für fünf Generationen von Android-System-Upgrades und 6 Jahre Sicherheitsupdates erhalten.

Das Xiaomi 17 Ultra lässt sich auch noch nachträglich durch Zubehörteile erweitern. Das Xiaomi 17 Ultra Photography Kit kommt etwa inklusive Handgelenkschlaufe, anpassbarem zweistufigem Auslöser, spezieller Videotaste und IP54-Zertifizierung. Das Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro geht noch einen Schritt weiter und kombiniert einen PU-Ledergriff, einen integrierten 2000-mAh-Akku, einen abnehmbaren Auslöseknopf und einen Fastshot-Modus-Benutzeroberfläche miteinander.

Preise und Verfügbarkeit

Das Xiaomi 17 ist i, Handel in den vier Farben Black, Venture Green, Alpine Pink und Ice Blue in zwei Speichervarianten verfügbar:

Xiaomi 17 12 GB + 256 GB zum Preis von 999,90 Euro (UVP)

Xiaomi 17 12 GB + 512 GB zum Preis von 1.099,90 Euro (UVP)

Das Xiaomi 17 Ultra ist in den Farben Black, White, Starlit Green und in zwei Speichervarianten erhältlich:

Ximi 17 Ultra 16 GB + 512 GB zum Preis von 1.499,90 Euro (UVP)

Xiaomi 17 Ultra 16 GB + 1 TB zum Preis von 1.699,90 Euro (UVP)

Das Xiaomi 17 Ultra Photography Kit ist in den drei Farboptionen Black, White und Purple zum Preis von 99,90 Euro (UVP) erhältlich. Das Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro ist in Black zum Preis von 199,90 Euro (UVP) verfügbar.

Early-Bird-Angebote

Nutzer, die ein Xiaomi 17 (Ultra) erwerben, erhalten drei Vorteile ohne Aufpreis:

eine dreimonatige Testversion von Google AI Pro mit erweitertem Zugriff auf Google AI und 2 TB Cloud-Speicher

eine dreimonatige Testversion von YouTube Premium mit werbefreiem Zugang und Offline-Downloads auf YouTube und YouTube Music

eine viermonatige Testversion von Spotify Premium mit werbefreiem Hören, Offline-Downloads und verbesserter Audioqualität

Zum Start gibt es zwischen dem 28. Februar, 15:30 Uhr, und dem 14. März, 23:59 Uhr, beim Kauf eines Xiaomi 17 wahlweise eines der folgenden Xiaomi-Produkte für einen Aufpreis dazu:

Xiaomi Tag 1er-Pack für einen Aufpreis von 0,99 Euro (anstatt 14,99 Euro UVP)

Xiaomi 120W HyperCharge Combo (Type-A) EU für einen Aufpreis von 29,90 Euro (anstatt 59,99 Euro UVP)

Im Aktionszeitraum zwischen dem 28. Februar, 15:30 Uhr, und dem 14. März, 23:59 Uhr, gibt es beim Kauf eines Xiaomi 17 Ultra eines der folgenden Produkte für einen Aufpreis dazu:

Xiaomi Tag 1er-Pack für einen Aufpreis von 0,99 Euro (anstatt 14,99 Euro UVP)

Xiaomi 17 Ultra Photography Kit für einen Aufpreis von 9,90 Euro (anstatt 99,90 Euro UVP)

Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro für einen Aufpreis von 99,90 Euro (anstatt 199,90 Euro UVP)

Xiaomi 120W HyperCharge Combo (Type-A) für einen Aufpreis von 29,90 Euro (anstatt 59,99 Euro UVP)

Darüber hinaus ist das Xiaomi 17 Ultra 16 GB + 1 TB im Aktionszeitraum für 1.549,90 Euro (150 Euro Rabatt) erhältlich.

Kategorie Xiaomi 17 Xiaomi 17 Ultra Farben Black, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue Black, White, Starlit Green Abmessungen 151.1 × 71.8 × 8.06 mm 162.9 × 77.6 × 8.29 mm Gewicht 191 g 218.4 g / 219 g Display 6.3″ CrystalRes OLED, 2656×1220, 460 ppi 6.9″ HyperRGB OLED, 2608×1200 Display-Features 1–120 Hz LTPO, 3500 nits, HDR10+, Dolby Vision 1–120 Hz LTPO, 3500 nits, HDR10+, Dolby Vision Schutzglas Xiaomi Shield Glass Xiaomi Shield Glass 3.0 Hauptkamera 50 MP f/1.67, Light Fusion 950 50 MP f/1.67, Light Fusion 1050L, LOFIC HDR Telekamera 50 MP f/2.0, 60 mm, 10 cm Macro 200 MP f/2.39–2.96, 75–100 mm, 30 cm Macro Ultraweitwinkel 50 MP, 102° FOV 50 MP, 115° FOV Frontkamera 50 MP f/2.2 50 MP f/2.2 Video 8K 30fps, 4K 60fps Dolby Vision, Log 4K 60fps 8K 30fps, 4K 120fps Dolby Vision, Log 4K 120fps, ACES Prozessor Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Speicheroptionen 12/256 GB, 12/512 GB 16/512 GB, 16/1 TB RAM/Storage-Typ LPDDR5X + UFS 4.1 LPDDR5X + UFS 4.1 Akku 6330 mAh 6000 mAh Laden (kabelgebunden) 100 W 90 W Laden (kabellos) 50 W 50 W Reverse Charging 22,5W – Fingerprint Ultrasonic in-screen Ultrasonic in-screen Audio Stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Wasser-/Staubschutz IP68 IP68 Konnektivität Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Betriebssystem Xiaomi HyperOS 3 Xiaomi HyperOS 3

Quelle: Pressemitteilung