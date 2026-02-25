Samsung Galaxy S26: Das sind die neuen Smartphone-Flaggschiffe für 2026

Samsung hat soeben seine neuen Smartphone-Flaggschiffe für 2026 vorgestellt. Es kommen wie in den Vorjahren drei Modelle auf den Markt: die Samsung Galaxy S26 und S26+, welche in Europa den Exynos 2600 als Chip nutzen. Als Premium-Modell gesellt sich das Samsung Galaxy S26 Ultra mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy hinzu. Während die weiteren Änderungen an der Hardware moderat ausfallen, wirbt der Hersteller exzessiv mit den KI-Funktionen der Geräte.

Allerdings sind diese 2026 natürlich keine Alleinstellungsmerkmale mehr, denn KI-Features stehen auf so gut wie allen aktuellen Smartphones der Ober- und Mittelklasse stramm. Einen echten Mehrwert liefert allerdings das Feature Privacy Display. Dies steht exklusiv am Samsung Galaxy S26 Ultra bereit. Als Basis kombiniert man spezielle Hard- und Software, sodass der Bildschirm die Blickwinkel stark einschränken kann. Dies kann sogar je nach Uhrzeit oder App automatisiert geregelt werden. Beispielsweise könnte die Funktion so beim Pendeln eine Banking-App vor fremden Blicken schützen.

Verbesserte Fotos und Videos verspricht Samsung z. B. durch eine optimierte mobile Digital Natural Image engine (mDNIe) sowie eine offenere Blende für den Weitwinkel-Sensor und verbesserte Stabilisierung dank Super Steady mit Horizontsperre. Das Galaxy S26 Ultra unterstützt zudem nun den professionellen Videocodec APV. Und in Sachen KI peppt man seinen Assistenten Bixby auf, der sich nahtlos mit Gemini, Perplexity und mehr verzahnen kann. Circle to Search beherrscht obendrein jetzt die Multi-Objekt-Erkennung, hat also auch dazugelernt.

Die Samsung Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra kommen mit mindestens 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz auf den Markt. Es gibt also keine Einstiegsoption mit 128 GByte mehr. Nur die Ultra-Variante kann sogar in der Maximalausführung mit 16 GByte RAM erworben werden. Alle drei Smartphones können ab sofort in den Farben Cobalt Violet, White, Black und Sky Blue vorbestellt werden. Exklusiv direkt über Samsungs Online-Shop gibt es ergänzend die Farben Pink Gold und Silver Shadow.

Die Preise der Samsung Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra:

Galaxy S26 mit 12/256 GB Speicher für 999 Euro

Galaxy S26 mit 12/512 GB Speicher für 1.199 Euro

Galaxy S26+ mit 12/256 GB Speicher für 1.249 Euro

Galaxy S26+ mit 12/512 GB Speicher für 1.449 Euro

Galaxy S26 Ultra mit 12/256 GB Speicher für 1.449 Euro

Galaxy S26 Ultra mit 12/512 GB Speicher für 1.649 Euro

Galaxy S26 Ultra mit 16 GByte /1 TByte Speicher für 1.749 Euro

Technische Daten der Samsung Galaxy S26 Ultra

Merkmal Details Display 6,9 Zoll QHD+ Dynamic AMOLED 2X

Adaptive Bildwiederholrate 120 Hz (1–120 Hz)

Vision Booster Abmessungen & Gewicht 78,1 × 163,6 × 7,9 mm

214 g Hauptkameras (Rückseite) 50 MP Ultraweitwinkelkamera, Blende F1.9 200 MP Weitwinkelkamera, 2x Optical Quality Zoom, Blende F1.4 50 MP Telekamera, 10x Optical Quality Zoom, 5x optischer Zoom, Blende F2.9 10 MP Telekamera, 3x optischer Zoom, Blende F2.4 *Optical Quality Zoom wird durch den Adaptive-Pixel-Sensor ermöglicht. 3x und 5x sind optischer Zoom, 2x und 10x sind Optical Quality Zoom. Frontkamera 12 MP Frontkamera, Blende F2.2 Prozessor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM & Speicherplatz 16 GB RAM + 1 TB Speicher

12 GB RAM + 512 GB Speicher

12 GB RAM + 256 GB Speicher Akku 5.000 mAh (typischer Wert) Laden Kabelgebundenes Laden: Bis zu 75 % Ladung in ca. 30 Minuten mit 60-W-Netzadapter

Super Fast Wireless Charging

Wireless PowerShare Betriebssystem Android 16

One UI 8.5 Netzwerk & Konnektivität 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth 6.0 Wasser- und Staubschutz IP68-Zertifizierung

Technische Daten der Samsung Galaxy S26|S26+