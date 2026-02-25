„Death Stranding 2: On the Beach“ für den PC: Das sind die offiziellen Systemanforderungen

„Death Stranding 2: On the Beach“ ist im letzten Jahr für die PlayStation 5 erschienen. Hinter dem Spiel steckt der legendäre Entwickler Hideo Kojima, bekannt geworden für die Reihe „Metal Gear Solid“. Wie schon der erste Teil, so soll auch das Sequel den Sprung von der Konsole auf den PC wagen. Inzwischen stehen nicht nur der Veröffentlichungstermin, sondern auch die Systemanforderungen fest.

Die PC-Portierung hat Sonys Entwicklerstudio Nixxes Software gestemmt. Letztere haben unter anderem auch schon Games wie „Ghost of Tsushima“, „Horizon Forbidden West“ oder „Marvel’s Spider-Man 2“ auf den PC geschoben. Erscheinen wird „Death Stranding 2: On the Beach“ dabei am 19. März 2026. Dabei ist positiv an den Systemanforderungen zu vermerken, dass das Spiel nicht nur für High-End-PCs gemacht ist. So soll es sogar einen speziellen Performance-Modus namens „Tragbar“ geben, der speziell für PC-Gaming-Handhelds wie das Steam Deck gedacht ist.

Zudem unterstützt die PC-Fassung von „Death Stranding 2: On the Beach“ auch moderne Upscaling-Techniken wie Nvidia DLSS 4, AMD FSR 4 und Intel XESS 2. Auch die Frame-Generierung bzw. Multi-Frame-Generierung wird unterstützt. Völlig neu ist dabei die Upscaling-Option Pico (Progressive Image Compositor), welche direkt von Guerrilla Games für die hauseigene Decima-Engine entwickelt worden ist und auch auf der PlayStation 5 Verwendung findet. Klar, dass der PC-Port z. B. auch einen Ultrawide-Modus für Monitore mit 21:9 oder sogar 32:9 bietet.

Unten sind noch einmal die offiziellen Systemanforderungen von „Death Stranding 2: On the Beach“ zu sehen. Dann wissen unsere Leser, ob sie für das Spiel bereits gerüstet sind.

Category Minimum Mittel High (Empfohlen) Sehr hoch Preset Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch Durchschnittliche Leistung 1080p @ 30 FPS 1080p @ 60 FPS 1440p @ 60 FPS 4K @ 60 FPS Grafik NVIDIA GeForce GTX 1660 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB AMD Radeon RX 6600 NVIDIA GeForce RTX 3070 AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 9070 XT Prozessor Intel Core i3-10100 AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i5-11400 AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i7-11700 AMD Ryzen 7 5700X Intel Core i7-11700 AMD Ryzen 7 5700X Arbeitsspeicher 16GB 16GB 16GB 16GB Betriebssystem Windows 10/11 (Version 1909 or newer) Windows 10/11 (Version 1909 or newer) Windows 10/11 (Version 1909 or newer) Windows 10/11 (Version 1909 or newer) Festplattenspeicher 150GB SSD 150GB SSD 150GB SSD 150GB SSD

Quelle: PlayStation Blog