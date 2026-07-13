Asus ExpertCenter PN55: Mini-PC ist jetzt in Deutschland verfügbar

Asus hatte seinen kompakten Mini-PC ExpertCenter PN55 Mini-PC bereits zur CES 2026 im Januar vorgestellt. Jetzt erscheint der Rechner tatsächlich auch in Deutschland. Im Inneren finden sich je nach Wahl verschiedene Prozessoren der Reihe AMD Ryzen AI 400, die mit bis zu 32 GByte DDR5-RAM und bis zu 1 TByte SSD-Speicherplatz kombiniert werden.

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Da die Mini-PCs auch eine mächtige NPU mit bis zu 55 TOPS mitbringen, sind sie für die Initiative Copilot+ zertifiziert. Teil der SoCs ist auch eine GPU der Reihe AMD Radeon 800M. So können bis zu vier 4K-Displays mit den Rechnern verbunden werden. Der Asus ExpertCenter PN55 bringt bis zu zwei LAN-Anschlüsse und bis zu sechs USB-Anschlüsse für Peripherie mit. In das Gehäuse aus Aluminium ist auch ein Fingerabdruckscanner integriert. Zudem hat der Rechner auch die Zertifizierung nach MIL-STD-810H erhalten. Für mehr Sicherheit sorgt zudem ein fTPM 2.03.

Als Maße des ExpertCenter PN55 nennt Asus 130 x 130 x 34 mm bei einem Gewicht von nur 600 g. Der Rechner lässt sich via VESA-Halterung auch an einem Monitor befestigen. In Deutschland ist der Mini-PC ab sofort im Handel verfügbar. Folgende Preise und Ausstattungsvarianten gibt es:

Modellname Preis CPU RAM SSD Betriebssystem PN55-S50023NL 1.440 € RYZEN AI 5 330 DDR5 5600 8 G*2 PCIe 512 G G4 SSD W11 PRO PN55-S50010NL 1.484 € RYZEN AI 5 430 DDR5 5600 8 G*2 PCIe 512 G G4 SSD W11 PRO PN55-S70012NL 2.136 € RYZEN AI 7 445 DDR5 5600 16 G*2 PCIe 1T G4 SSD W11 PRO PN55-S90008NL 2.345 € RYZEN AI 9 HX470 DDR5 5600 16 G*2 PCIe 1T G4 SSD W11 PRO

Quelle: Pressemeldung