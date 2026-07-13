AMD Radeon: Achtfache Multi-Frame-Generation (MFG) in Vorbereitung

AMD bereitet offenbar die achtfache Multi-Frame-Generation für seine Radeon-Grafikkarten vor. Das zeichnet sich zumindest laut Daten aus dem Radeon Tuner ab. Damit würde man dann sogar Nvidia überbieten. Die erlauben aktuell maximal die sechsfache Multi-Frame-Generation. Zu erwähnen ist aber, dass diese Funktion zwar angedeutet wird, sich aber noch nicht aktivieren lässt.
Schon seit einer Weile bereitet AMD die Multi-Frame-Generation für seine Grafikkarten vor. Derzeit beherrschen diese nur die Standard-Frame-Generation mit 2x-Multiplikator. Es sind aber offenbar auch andere Features in der Mache. So schlüsselt der Radeon Tuner auch schon Funktionen auf wie:
- FSR Multi Frame Generation Override
- FSR Ray Regeneration Denosier Override
- FSR Neural Radiance Caching Override
Offenbar plant AMD somit auch eine ähnliche Funktion wie Nvidia Ray Reconstruction. Zu vermuten ist auch, dass AMD seinen Anti-Lag-Technologien ein Upgrade spendieren dürfte, sobald man die achtfache Frame-Generation ausrollt. Im Übrigen schläft jedich auch Nvidia nicht. Auch der Konkurrent denkt bereits über höhere Multi-Frame-Generation mit z. B. 16-facher Erhöhung nach.
Quelle: ChipHell (Forum)
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