AMD Radeon: Achtfache Multi-Frame-Generation (MFG) in Vorbereitung

Noch funktioniert die erweiterte Multi-Frame-Generation allerdings nicht

13. Juli 2026, 16:25 von
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AMD bereitet offenbar die achtfache Multi-Frame-Generation für seine Radeon-Grafikkarten vor. Das zeichnet sich zumindest laut Daten aus dem Radeon Tuner ab. Damit würde man dann sogar Nvidia überbieten. Die erlauben aktuell maximal die sechsfache Multi-Frame-Generation. Zu erwähnen ist aber, dass diese Funktion zwar angedeutet wird, sich aber noch nicht aktivieren lässt.

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Schon seit einer Weile bereitet AMD die Multi-Frame-Generation für seine Grafikkarten vor. Derzeit beherrschen diese nur die Standard-Frame-Generation mit 2x-Multiplikator. Es sind aber offenbar auch andere Features in der Mache. So schlüsselt der Radeon Tuner auch schon Funktionen auf wie:

  • FSR Multi Frame Generation Override
  • FSR Ray Regeneration Denosier Override
  • FSR Neural Radiance Caching Override

Offenbar plant AMD somit auch eine ähnliche Funktion wie Nvidia Ray Reconstruction. Zu vermuten ist auch, dass AMD seinen Anti-Lag-Technologien ein Upgrade spendieren dürfte, sobald man die achtfache Frame-Generation ausrollt. Im Übrigen schläft jedich auch Nvidia nicht. Auch der Konkurrent denkt bereits über höhere Multi-Frame-Generation mit z. B. 16-facher Erhöhung nach.

Quelle: ChipHell (Forum)

André Westphal

Redakteur

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