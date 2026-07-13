AMD Radeon: Achtfache Multi-Frame-Generation (MFG) in Vorbereitung

AMD bereitet offenbar die achtfache Multi-Frame-Generation für seine Radeon-Grafikkarten vor. Das zeichnet sich zumindest laut Daten aus dem Radeon Tuner ab. Damit würde man dann sogar Nvidia überbieten. Die erlauben aktuell maximal die sechsfache Multi-Frame-Generation. Zu erwähnen ist aber, dass diese Funktion zwar angedeutet wird, sich aber noch nicht aktivieren lässt.

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Schon seit einer Weile bereitet AMD die Multi-Frame-Generation für seine Grafikkarten vor. Derzeit beherrschen diese nur die Standard-Frame-Generation mit 2x-Multiplikator. Es sind aber offenbar auch andere Features in der Mache. So schlüsselt der Radeon Tuner auch schon Funktionen auf wie:

FSR Multi Frame Generation Override

FSR Ray Regeneration Denosier Override

FSR Neural Radiance Caching Override

Offenbar plant AMD somit auch eine ähnliche Funktion wie Nvidia Ray Reconstruction. Zu vermuten ist auch, dass AMD seinen Anti-Lag-Technologien ein Upgrade spendieren dürfte, sobald man die achtfache Frame-Generation ausrollt. Im Übrigen schläft jedich auch Nvidia nicht. Auch der Konkurrent denkt bereits über höhere Multi-Frame-Generation mit z. B. 16-facher Erhöhung nach.

Quelle: ChipHell (Forum)