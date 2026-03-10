Nvidia DLSS 4.5: Dynamische Multi-Frame-Generation startet ab 31.03.2026

Nvidia hat bestätigt, dass ab 31. März 2026 DLSS 4.5 mit dynamischer Multi-Frame-Generation (MFG) zur Verfügung stehen wird. Zuvor hatte man nur vage den „Frühling 2026“ als Erscheinungszeitraum genannt. Diesen Zeitrahmen hält man also nun ein. Die neue Technik bringt einige Vorteile mit sich. So wird die Generierung künstlicher Frames nämlich nicht auf einen festen Multiplikator festgelegt. Vielmehr kann MFG je nach Szenario angepasst werden.

Je nach Auslastung der GPU und der angestrebten Bildrate können also mal mehr und mal weniger künstliche Frames generiert werden. Ziel ist es dabei, dass man beispielsweise eine Vorgabe von 120 fps setzt und nur dann bzw. so viele künstliche Frames generiert werden, wie nötig. Wenn die GPU also Freiraum hat, kann sie die Bildrate nativ erreichen. Bei hoher Auslastung kann MFG aber automatisch einspringen. Die neue Funktion ist Teil von DLSS 4.5 und steht exklusiv an Grafikkarten der Reihe GeForce RTX 50 zur Verfügung.

Zeitgleich wird Nvidia die Multi-Frame-Generation aufwerten, sodass sie auf bis zu den sechsfachen Faktor kommt. Vorgestellt hatte Nvidia die dynamische Multi-Frame-Generation erstmals im Rahmen der CES 2026.