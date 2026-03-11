Ugreen stoppt NAS-Vorbestellungen wegen der Speicherkrise

Ugreen hat die Vorbestellungen der beiden NAS-Modelle iDX6011 und iDX6011 Pro gestoppt. Als Begründung nennt man eine deutlich höhere Nachfrage als erwartet. Zudem mache die Speicherkrise es notwendig, den Verkäufen zunächst Einhalt zu gebieten. So hatte der Hersteller die beiden Modelle im Zuge einer Super-Early-Bird-Phase mit 40 % Rabatt gegenüber dem für später geplanten, regulären Verkaufspreis angeboten.

Eigentlich sollte jene Phase bis 23. März 2026 laufen, endete aber nun abrupt. Die für den 24. März 2026 angedachte Kickstarter-Kampagne soll dennoch an jenem Datum anlaufen. Ob die für jene zweite Early-Bird-Phase angedachten Preise aber gehalten werden können, wirkt inzwischen zweifelhaft. In den NAS-Modellen stecken bis zu 64 GByte LPDDR5X-RAM, die sich seit der ursprünglichen Ankündigung enorm verteuert haben. Bisherige Vorbestellungen will man ausführen, zieht aber nun den Stecker, bevor es zu Engpässen kommen könnte. Die Website des Unternehmens listet die betroffenen NAS-Modelle daher aktuell als ausverkauft.

Bisher kommunizierte Preise der Ugreen iDX6011-NAS-Modelle

Modell UVP Super Early Bird

(abgebrochen) Early Bird

(Kickstarter 24.3. bis 7.5.2026) NASync iDX6011 Pro 64 GB 2.599 Euro 1.559 Euro (-40 %) 1.819 Euro (-30 %) NASync iDX6011 64 GB 1.999 Euro 1.199 Euro (-40 %) 1.399 Euro (-30 %) NASync iDX6011 32 GB 1.699 Euro 999 Euro (-40 %) 1.189 Euro (-30 %)

Ob Ugreen nun die oben angedachten Kickstarter-Preise wirklich in jener Form ausrufen wird, ist wie gesagt fraglich. Interessierten, die noch keine Bestellung abgegeben haben, bleibt nur, die Lage zu beobachten.

Quelle: Ugreen