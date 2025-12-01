Raspberry Pi 4|5: Preiserhöhungen wegen der Speicherkrise

Die Geräte der Reihe Rasperry Pi stehen für Mini-Rechner im Scheckkarten-Format. Sie sind besonders in der Entwickler- und DIY-Community sehr beliebt. Bekannt sind diese Modelle auch für ihre günstigen Preise. Das relativiert sich aktuell jedoch ein Stück weit. Denn wegen der anhaltenden Lieferengpässe bei DRAM sehen sich die Verantwortlichen gezwungen, die Verkaufspreise der Raspberry Pi 4 und 5 deutlich zu erhöhen.

Anzeige

Verantwortlich macht man die aktuellen Preisexplosionen bei DRAM, welche sich eben auch auf die Raspberry Pi auswirken. Als kleines Trostpflaster veröffentlicht man allerdings den Raspberry Pi in einer neuen Einstiegsversion mit nur 1 GByte Speicher für 45 US-Dollar. Bei den anderen Varianten variieren die Preiserhöhungen je nach Modell. Sie liegen zwischen 5 und 25 US-Dollar.

Die Entwickler mahnen, dass die Speicherkrise sicherlich nicht ewig andauern werde. Sollte wieder Ruhe in den DRAM-Markt einkehren, seien auch wieder Preissenkungen denkbar. Ausgelöst worden, ist die aktuelle Situation durch den KI-Hype. Denn entsprechende Datenzentren benötigen sehr viel DRAM, sodass dieser eben an anderen Stellen fehlt bzw. zu höheren Preisen gehandelt wird, weil die Nachfrage das Angebot übersteigt.

Die neuen Preise der Raspberry 4|5

Product Density Old price New price Raspberry Pi 4 4 GB $55 $60 Raspberry Pi 4 8 GB $75 $85 Raspberry Pi 5 1 GB – $45 Raspberry Pi 5 2 GB $50 $55 Raspberry Pi 5 4 GB $60 $70 Raspberry Pi 5 8 GB $80 $95 Raspberry Pi 5 16 GB $120 $145

Quelle: Raspberry Pi