OnePlus 15R, Pad Go 2 und Watch Lite: Neue Details zu den Geräten

OnePlus hat schon für den 17. Dezember 2025 eine Ankündigung angekündigt. Dies schreiben wir ganz bewusst so, da es sich um eine etwas lästige Praxis der Hersteller handelt, um ohne echte Informationen vorab für neue Geräte die Werbetrommel zu rühren. So wird der chinesische Hersteller am genannten Datum die drei Produkte OnePlus 15R, Pad Go 2 und die Watch Lite offiziell vorstellen. Heute hat man uns vorab zumindest schon einige der wichtigsten, technischen Eckdaten verraten.

Anzeige

Beispielsweise steht fest, dass das OnePlus 15R ein AMOLED-Display mit 165 Hz Bildwiederholrate, 1.5K-Auflösung und einer Spitzenhelligkeit von 1.800 Nits nutzen wird. Obendrein soll das Smartphone auf den Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 setzen. Dieser ist jedoch bitte nicht zu verwechseln mit dem höherwertigen Snapdragon Elite 8 Gen 5. Zusätzlich begleiten das SoC der G2 für Wi-Fi-Verbindungen und ein „Touch Response Chip“, der die Eingabeverarbeitung beschleunigen soll. Für die Kamera wirbt man wiederum mit der „Detailmax Engine“. Diese bietet auch vom OnePlus 15 bekannte Technologien wie Ultra Clear Mode, Clear Burst und die Clear Night Engine.

Dann hätten wir da noch das Mittelklasse-Tablet OnePlus Pad Go 2. Dieses wird ein LC-Display mit 12,1 Zoll Diagonale, 2.8K-Auflösung und 900 Nits Spitzenhelligkeit verwenden. Auch HDR10 und Dolby Vision fährt man über den Screen auf. Dieser deckt den Farbraum DCI-P3 zu 98 % ab.

Das dritte, neue Gerät ist schließlich die Einstiegs-Smartwatch OnePlus Watch Lite. Diese nutzt ein rundes AMOLED-Displlay mit 1,46 Zoll Diagonale und 3.000 Nits Spitzenhelligkeit sowie 600 Nits typischer Helligkeit. Die Smartwatch bietet ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl und eine Akkulaufzeit von rund 10 Tagen bei typischer Nutzung. Sie wiegt ca. 35 g und ist 8,9 mm dick. Zudem bringt sie Dual-Band-GPS zur Standorterkennung auch ohne Smartphone mit.

Die OnePlus Watch Lite kommt auf über 100 Sportmodi und kann den Puls messe, die Blutsauerstoffsättigung schätzen, den Schlaf tracken und mehr. Obendrein beherrscht sie das Dual-Phone-Pairing, kann also mit zwei Smartphones parallel verbunden sein. Alles Weitere zu den Spezifikationen und Preisen erfahren wir spätestens am 17. Dezember 2025.