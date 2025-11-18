OnePlus 15R und neue Smartwatch zeigen sich im Teaser

OnePlus hat gerade erst sein Smartphone OnePlus 15 vorgestellt, da naht auch schon das nächste Modell: das OnePlus 15R. Diesem Smartphone will der chinesische Hersteller auch direkt eine neue Smartwatch zur Seite stellen. Denn auch diese zeichnet sich bereits in einem Teaser ab. Allerdings nennt man zu beiden Geräten noch kein konkretes Erscheinungsdatum, sondern spricht nur von einer Veröffentlichung, die „demnächst“ stattfinde.

Die Teaser-Websites zum OnePlus 15R und der neuen OnePlus Watch der nächsten Generation sind auch in deutscher Sprache geschaltet, sodass man wohl auch mit einer internationalen Verfügbarkeit rechnen darf. Dabei könnte das OnePlus 15R dem chinesischen Modell OnePlus Ace 6 entsprechen. Dieses Smartphone nutzt den Qualcomm Snapdragon 8 Elite, einen großen Akku mit 7.800 mAh und bietet Schnellladung mit 120 Watt.

Zur Smartwatch fehlen dann aktuell noch jegliche, technische Anhaltspunkte. Das Teaser-Bild ist auch nur eine Skizze, die uns immerhin verrät, dass es sich um ein Wearable mit rundem Display handeln wird. Auf alle weiteren Angaben müssen wir dann aber bis „Demnächst“ warten, wie OnePlus uns mahnt.

Quelle: OnePlus