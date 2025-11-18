Samsung Galaxy Tab A11 und A11+ sind in Deutschland zu haben

Samsung bringt in Deutschland seine beiden Tablets Galaxy Tab A11 und A11+ auf den Markt. Gemeinsam habe die mobilen Endgeräte, dass sie Bildschirme auf LCD-Basis einsetzen und Chips von MediaTek verwenden. Auch lässt sich in beiden Fällen die Speicherkapazität nachträglich per microSD erweitern. Obendrein sind jeweils eine Frontkamera mit 5 und eine Hauptkamera an der Rückseite mit 8 Megapixeln integriert.

Anzeige

Das war es dann aber auch im Wesentlichen mit den Gemeinsamkeiten, sieht man davon ab, dass die Tablets beide auf Galaxy AI zugreifen können. Zunächst wäre da das schwächere Modell, das Samsung Galaxy Tab A11. Es kommt auf 8,7 Zoll Diagonale und verwendet ab Werk leider noch das veraltete Android 15. Hingegen darf das Galaxy Tab A11+ direkt auf Android 16 setzen. Es kann zudem mit einer einzigen Geste zum Dex-Modus für produktives Arbeiten wechseln.

Die Samsung Galaxy Tab A11 und A11+ gibt es beide sowohl als Wi-Fi-, als auch als LTE- (A11) bzw. 5G-Versionen (A11+). Zudem sind verschiedene RAM- und Speicherausstattungen erhältlich. Beide Tablets erhalten für sieben Jahre lang sowohl Betriebssystem- als auch Sicherheits-Updates.

Das Samsung Galaxy Tab A11 ist ab sofort in Deutschland zu folgenden Preisen zu haben:

Samsung Galaxy Tab A11 mit Wi-Fi – UVP bei 179 € (64 GB Speicher)

Samsung Galaxy Tab A11 mit Wi-Fi – UVP bei 229 € (128 GB Speicher).

Samsung Galaxy Tab A11 mit LTE – UVP bei 219 € (64 GB Speicher)

Samsung Galaxy Tab A11 mit LTE – UVP bei 269 € (128 GB Speicher)

Das Samsung Galaxy Tab A11+ ist zu folgenden Preisempfehlungen verfügbar:

Samsung Galaxy Tab A11+ mit Wi-Fi – UVP bei 279 € (128 GB Speicher)

Samsung Galaxy Tab A11+ mit Wi-Fi – UVP bei 339 € (256 GB Speicher)

Samsung Galaxy Tab A11+ mit 5G – UVP bei 329 € (128 GB Speicher)

Samsung Galaxy Tab A11+ mit 5G – UVP bei 389 € (256 GB Speicher)

Die unten stehende Tabelle schlüsselt nochmals die technischen Daten der beiden Tablets im Vergleich auf.

Kategorie Samsung Galaxy Tab A11 Samsung Galaxy Tab A11+ Display 8,7″ TFT, WXGA+, bis zu 90 Hz, 1.340 × 800 px, 179 ppi, 500 Nits 11″ TFT, WUXGA, bis zu 90 Hz, 1.920 × 1.200 px, 207 ppi, 480 Nits Abmessungen 211,0 × 124,7 × 8,0 mm 168,7 × 257,1 × 6,9 mm Gewicht ca. 337 g ca. 482 g Kamera (hinten/vorne) 8 MP (Weitwinkel) / 5 MP (Weitwinkel) 8 MP (Weitwinkel) / 5 MP (Weitwinkel) Prozessor MediaTek Helio 99 (MT8781) MediaTek (MT8775) Arbeitsspeicher & Speicher 4 GB RAM + 64 GB; 8 GB RAM + 128 GB 6 GB RAM + 128 GB; 8 GB RAM + 256 GB Akku 5.100 mAh 7.040 mAh, 25 W Schnellladen Betriebssystem Android 15 Android 16 Konnektivität Wi-Fi 5, optional LTE Wi-Fi 5; optional 5G Sound Stereo-Lautsprecher Quad-Lautsprecher Sicherheit Gesichtserkennung Gesichtserkennung SIM 1× SIM + 1× microSD 1× SIM + 1× microSD Wasserschutz IP42 IP52 Zubehör Book Cover Book Cover

Quelle: Samsung