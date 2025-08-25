Samsung Galaxy Tab S10 Lite: Das neue Mittelklasse-Tablet kommt nach Deutschland

Samsung hat heute das neue Mittelklasse-Tablet Galaxy Tab S10 Lite enthüllt. Es war zuvor auch schon in diversen Leaks aufgetaucht. Deswegen sind die technischen Daten keine Überraschung. So nutzt das mobile Endgerät ein LC-Display mit 10,9 Zoll Diagonale, das mit 2.112 x 1.320 Pixeln auflöst und eine Helligkeit von bis zu 600 Nits erreicht. Als Chip dient Samsungs selbst entwickelter Exynos 1380.

Dem SoC stehen je nach gewählter Variante 6 GByte RAM und 128 GByte Speicher bzw. 8 GByte RAM und 256 GByte Speicher zur Seite. Zudem gibt es neben den jeweiligen Wi-Fi- auch 5G-Versionen. Eine Besonderheit ist, dass dem Samsung Galaxy Tab S10 Lite im Lieferumfang direkt ein S Pen beiliegt. Der Akku des Geräts erreicht dabei 8.000 mAh und kann mit 25 Watt per USB-C aufgeladen werden. Zu den Eckdaten zählen zudem eine Frontkamera mit 5 Megapixeln sowie eine rückseitige Kamera mit 8 Megapixeln.

Das Samsung Galaxy Tab S10 misst 254,3 x 165,8 x 6,6 mm und wiegt rund 524 g. Es gibt auch ein optionales Book Cover Keyboard, damit der Tablet quasi wie ein Notebook genutzt werden kann. Da dürfte allerdings das Betriebssystem Android mit der Oberfläche One UI im direkten Vergleich mit der Windows-Plattform etwas bremsen.

In Deutschland kommt das Samsung Galaxy Tab S10 Lite in drei Farben in den Handel: Grau, Silber und Korallenrot. Es ist ab 5. September 2025 lieferbar.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite – die Preise

6 GByte + 128 GByte (Wi-Fi): 399 Euro

6 GByte + 128 GByte (Wi-Fi + 5G): 459 Euro

8 GByte + 256 GByte (Wi-Fi): 469 Euro

8 GByte + 256 GByte (Wi-Fi + 5G): 529 Euro

Dabei will Samsung mit einigen Early-Bird-Boni zum frühen Kauf locken. Kunden, die das Galaxy Tab S10 Lite nämlich bis zum 6. Oktober 2025 im Online-Shop oder Shop-App von Samsung bestellen, erhalten bis zu 330 Euro Ankaufswert bei Eintausch eines Altgeräts. Obendrauf gibt es bei Eintausch eines beliebigen Altgeräts mindestens 70 Euro als Vorabzug direkt im Warenkorb. Das sonst separat erhältliche Smart Book Cover gibt es im genannten Zeitraum gratis dazu.

Zusätzlich erhalten Kunden 10 % Rabatt, wenn sie den Code „NEU2025“ direkt bei Samsung auf den genannten Plattformen einlösen. Kunden, die ein neues Galaxy Tab S10 Lite kaufen, erhalten als Bundleangebot 30 % Rabatt auf Accessoires, 15 % Rabatt auf ausgewählte Galaxy Buds sowie 10 % Rabatt auf ausgewählte Galaxy Watches.

Quelle: Samsung