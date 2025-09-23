Xiaomi 17: Teaser zu den kommenden Flaggschiff-Smartphones

Xiaomi wird bereits übermorgen in China seine neuen Smartphones der Reihe Xiaomi 17 vorstellen. Dabei überspring man die Reihe der Xiaomi 16 tatsächlich. Auch gibt es eine Neuordnung der Modelle, denn es kommen die drei Ausführungen Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro und Xiaomi 17 Pro Max auf den Markt – analog zu Apples iPhone 17. Im chinesischen Social Network Weibo hat der Hersteller jetzt ein paar weitere Details verraten und Bilder veröffentlicht.

So bestätigt sich abermals für das Xiaomi 17 Pro Max das rückseitige Zusatz-Display. Auch hat der Hersteller für das Standardmodell sowie das Pro ein OLED-Display mit 6,3 Zoll Diagonale im Format 19.6:9 bestätigt, das um den Bildschirm nur einen Rand von 1,18 mm belassen wird. Dank M10-Technologie soll der Screen sowohl heller als auch effizienter arbeiten.

Die beiden Xiaomi 17 Pro und Pro Max sollen zudem einen verbesserten Akku in L-Form im Stacked-Design nutzen, der dadurch eine höhere Kapazität erreicht. Er kann mit 100 Watt aufgeladen werden. Ebenfalls inoffiziell bekannt ist schon, dass für die Smartphones der Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 als SoC herhalten wird. Zudem soll ab Werk Hyper OS 3 als Betriebssystem dienen.

Während die drei Modelle der Reihe Xiaomi 17 noch 2025 in China auf den Markt kommen, müssen wir in Europa bzw. Deutschland wohl noch bis Anfang 2026 abwarten.

Quelle: Xiaomi (Weibo)