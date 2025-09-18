Xiaomi 17 Pro Max: Zweites Display an der Rückseite zeigt sich

Xiaomi überspring in diesem Jahr die Generation der Xiaomi 16. Stattdessen will der chinesische Hersteller direkt zu den Xiaomi 17 übergehen. Bei der Namensgebung orientiert man sich an Apple, denn es wird neben dem Standardmodell auch ein Xiaomi 17 Pro und ein Xiaomi 17 Pro Max geben. Letzteres soll dabei einen besonderen Kniff aufweisen. Denn es wird an der Rückseite ein zusätzliches Display mitbringen. Das kann man auch schon auf offiziellen Bildern sehen.

Anzeige

Denn da Xiaomi seine neuen Flaggschiffe schon in der nächsten Woche für den Heimatmarkt enthüllen wird, gibt es schon offizielle Teaser. Im chinesischen Netzwerk Weibo zeigt das Unternehmen daher schon ein Bild sowie ein Video des Xiaomi 17 Pro Max. Man erkennt, dass es ein Zweit-Display an der Rückseite gibt, das den Kamerabuckel ziert.

Auf dem Zweit-Display an der Rückseite des Xiaomi 17 Pro Max lassen sich verschiedene Dinge wie die Uhrzeit, Benachrichtigungen oder auch eine Kamera-Vorschau anzeigen. Das ist natürlich ein nettes Gimmick. Inwiefern dadurch jedoch der Preis in die Höhe getrieben wird, muss sich zeigen.

Xiaomi wird seine Smartphones der Reihe Xiaomi 17 natürlich auch nach Europa bringen. Bei uns dürften die mobilen Endgeräte aber wohl erst 2026 starten.

Quelle: Xiaomi (Weibo)