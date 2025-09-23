Nvidia und OpenAI schließen Milliarden-Deal ab

Nvidia und OpenAI intensivieren ihre Partnerschaft. Gemeinsam will man das Wachstum von OpenAI sicherstellen, wovon natürlich auch Nvidia profitiert. Schließlich ist man im Markt für KI-Beschleuniger aktuell führend. Ziel ist es, über Investitionen von rund 100 Mrd. US-Dollar sicherzustellen, dass OpenAI auf eine Leistung von mindestens 10 Gigawatt mit KI-Beschleunigern von Nvidia zugreifen kann.

Laut dem Geschäftsführer von OpenAI, Sam Altman, sei ein derartiger Schritt in diesem Umfang und mit dieser Geschwindigkeit nur gemeinsam mit Nvidia möglich. Es sollen am Ende sogenannte AI Factories mit Millionen von GPUs entstehen. OpenAI wird es dadurch möglich werden, das Training seiner KI-Modelle rasant zu beschleunigen. Durch den Ausbau der Infrastruktur stelle man sicher, dass künstliche Intelligenz für die unterschiedlichsten Bereiche in ausreichender Kapazität zur Verfügung stehen werde.

Die ersten Nvidia-Systeme auf Basis der Vera-Rubin-GPUs mit einem Gigawatt Leistung sollen innerhalb der ersten Jahreshälfte 2026 ihre Tokens garantieren. Dabei sieht man das gemeinsame Projekt erst als ersten Schritt in die KI-Zukunft an. Selbst bei 10 Gigawatt solle es auf Dauer nämlich nicht bleiben.

