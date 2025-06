Samsung Foundry: Schock wegen Googles Wechsel zu TSMC

Google wird die Fertigung der kommenden Tensor-Chips offenbar von Samsung Foundry zu TSMC verlagern. Dies soll für mehrere Generationen gelten. Konkret soll es einen Deal geben, der die Tensor G5 (2025) bis Tensor G9 (2029) betrifft. Schon im kommenden Google Pixel 10 soll also ein Chip stecken, der beim Auftragsfertiger TSMC entstanden ist. Was letztere erfreut haben dürfte, soll das Management bei Samsung schockiert haben. So haben laut Berichten aus Südkorea bereits einige Krisensitzungen stattgefunden.

Denn während TSMC sich vor Kunden kaum retten kann, neben Apple lassen beispielsweise auch Nvidia, Qualcomm, MediaTek und mehr von dem Unternehmen ihre Prozessoren herstellen, bangt Samsung Foundry um seine Aufträge. Google ist im Grunde der einzige treue und größere Kunde des Anbieters gewesen. Nvidia lässt zwar auch seinen Tegra T239, der in der Nintendo Switch 2 werkelt, bei Samsung Foundry herstellen, das liegt aber vor allem daran, dass jener ohnehin noch auf dem älteren 8-Nanometer-Verfahren basiert. Modernere Chips übergibt auch Nvidia TSMC.

Auch Qualcomm lässt vereinzelt Einstiegs- und Mittelklasse Chips bei Samsung Foundry fertigen, verlässt sich aber sonst auch weitgehend auf TSMC. Google ist mit seinen Tensor-Chips also ein wichtiger Prestige-Kunde gewesen. Dazu kommt, dass Samsung angeblich auch nicht mehr das Modem für das kommende Pixel 10 liefere. Hier soll MediaTek mit seinem T900 den Zuschlag erhalten haben.

Intern wurde man bei Samsung angeblich von Googles Entscheidungen überrumpelt und betreibt nun Ursachenforschung.

Quelle: The Bell (Südkorea)