AMD, Broadcom, Nvidia und TSMC könnten gemeinsam Intel Foundry übernehmen

TSMC soll laut aktuellen Berichten mehreren potenziellen Partnern ein Joint-Venture vorgeschlagen haben – und zwar konkret Nvidia, AMD und Broadcom. Gemeinsam könnte man dann die Fertigungskapazitäten von Intel bzw. dessen Intel Foundry übernehmen. TSMC würde dann einen Anteil von maximal 50 % halten wollen. Auch an Qualcomm soll TSMC deswegen schon herangetreten sein. Ergebnisse gibt es aber wohl noch nicht.

Demnach sollen sich die Verhandlungen generell in einem sehr frühen Stadium befinden. Intel steckt bekanntermaßen aktuell in der Krise und besonders die Chipfertigung sorgt immer wieder für rote Zahlen und ist gegenüber der Konkurrenz technisch nicht auf dem notwendigen Level. Unter anderem hatte der Hersteller deswegen auch schon den ursprünglich in Magdeburg geplanten Bau einer Fabrik doch noch abgesagt.

Ein Deal zwischen Intel Foundry und TSMC müsste von der US-Regierung durchgewunken werden. Diese wünscht nicht, dass Intel Foundry am Ende komplett in ausländische Hände wandert, will gleichzeitig aber gerne, dass TSMC als weltweit führender Auftragsfertiger einspringt. Daher könnte eben ein Joint-Venture eine adäquate Lösung sein.

Hürden gibt es auch, denn z. B. nutzen Intel und TSMC sehr unterschiedliche Fertigungstechniken, sodass eine Angleichung langwierig und kostspielig wäre. Ob es also wirklich zu einer Einigung kommt, ist schwierig zu sagen. Zumal sich alle angeblich beteiligten Unternehmen offiziell eines Kommentars enthalten.

Quelle: Reuters