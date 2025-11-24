Xbox Series X|S: Bald Preiserhöhung wegen der Speicherkrise?

Die Xbox Series X|S sind in diesem Jahr in im Frühling weltweit teurer geworden. Zusätzlich hatte Microsoft die Preise in den USA im Spätsommer ein zweites Mal angezogen. Offenbar steht nun eine weitere, internationale Preiserhöhung der Spielekonsolen vor der Tür. Verantwortlich sein, soll dafür die aktuelle Speicherkrise, welche zu einer Preisexplosion bei DRAM geführt hat.

Anzeige

Angeblich sei Sony davon zunächst nicht betroffen. Der japanische Hersteller soll sich schon vorher mit großen RAM-Beständen eingedeckt haben, sodass die PlayStation 5 bis auf Weiteres wie gehabt weiter produziert werden könne. Microsoft soll hingegen von den Preissteigerungen kalt erwischt worden sein. Entweder man müsste also Einbußen bei den Margen hinnehmen, oder die Verkaufspreise der Xbox Series X|S abermals nach oben schrauben. Die Redmonder sollen aktuell zu letzterem tendieren.

Aktuell handelt es sich bei jenen Angaben allerdings noch um Gerüchte. Es ist also möglich, dass sie sich als falsch erweisen. So stammen sie von dem YouTuber Moore’s Law Is Dead, dessen Trefferquote in der Vergangenheit auf einer eher gemischte Bilanz kommt. Sollte Microsoft seine Xbox Series X|S jedoch weiter verteuern, dürfte man noch chancenloser gegen die ohnehin dominante PlayStation 5 dastehen.

So sprechen leider immer weniger Gründe für den Kauf einer Xbox Series X|S. Denn die Spielekonsolen erhalten im Grunde keine Exklusivtitel mehr, da Microsoft seine Games inzwischen auch für die Nintendo Switch 2 und PlayStation 5 portiert. Auch Entwickler legen den Fokus eher auf jene Plattformen.

Quelle: Moore's Law Is Dead (YouTube)