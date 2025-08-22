PlayStation 5 wird teuer – Preiserhöhung in den USA bestätigt

Da hat Sony sich den „passenden Zeitpunkt“ ausgesucht: Während in Köln die Spielemesse gamescom 2025 auf Hochtouren läuft, hat man in den Vereinigten Staaten den Preis der PlayStation 5 erhöht. Dies betrifft alle Modellvarianten, also auch die Digital Edition sowie die PS5 Pro. Die Preiserhöhung ist jeweils identisch und beträgt 50 US-Dollar. In Europa hatte Sony schon vorher die Preise angezogen. Bei uns erhöhte man den Preis der Digital Edition zuletzt im April 2025 um 50 Euro. Die Disc-Variante sowie die Pro-Konsole blieben allerdings außen vor.

Generell hat Sony den Preis der PlayStation 5 seit Erscheinen im November 2020 bereits mehrfach angezogen. 2022 erhöhte man die Verkaufspreise um 50 Euro. Mit Veröffentlichung der PlayStation 5 Slim setzt man zudem dank Shrinkflation eine indirekte Preiserhöhung durch. Denn sowohl der Slim-Version als auch der Pro-Konsole fehlen im Lieferumfang der vertikale Ständer. Letzteren müssen Interessierte inzwischen separat für ca. 30 Euro nachkaufen.

Jetzt kommen jedenfalls die USA an die Reihe. Dort kostet die PlayStation 5 mit Disc Laufwerk etwa nunmehr 549,99 statt 499,99 US-Dollar. Die Digital Edition steigt im Preis von 449,99 auf 499,99 US-Dollar und die PS5 Pro kostet jetzt statt 699,99 volle 749,99 US-Dollar. Zu beachten ist, dass jene Preise noch keine Steuern enthalten, denn die werden in den Vereinigten Staaten je nach Bundesstaat verschieden berechnet.

Sony begründe die Preiserhöhungen vage mit der allgemeinen Wirtschaftslage. Der wahre Grund dürfte aber in den neuen Zöllen der US-Regierung liegen, welche auch Standorte betreffen, in denen die Japaner die PlayStation 5 fertigen lassen. Zuletzt hatte auch Nintendo deswegen die Preise der Switch, Switch Lite und Switch OLED in den USA angehoben. Lediglich den Preis der Switch 2 beließ man unangetastet.

Quelle: PlayStation Blog