Google Pixel 10 Pro Fold: Das neue Foldable mit dem Tensor G5

Google hat neben den Smartphones Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL auch ein neues Foldable vorgestellt. Das Google Pixel 10 Pro Fold nutzt ebenfalls ab Werk Android 16 als Betriebssystem und unterstützt Qi2 für die kabellose Aufladung. Auch für dieses Gerät verspricht der Hersteller sieben Jahre lang Updates. Gemeinsam hat das Foldable mit den anderen Smartphones der Reihe auch den Tensor G5 als Chip.

Das Google Pixel 10 Pro Fold verfügt über 16 GByte RAM und ist mit bis zu 1 TByte Speicherplatz zu haben. Nach IP68 ist das Foldable zudem geschützt vor Staub und Wasser. Das Außendisplay erreicht dabei eine Diagonale von 6,4 Zoll und kommt auf Bildwiederholraten von 60 bzw. 120 Hz. Die Auflösung steht bei 2.364 x 1.080 Pixeln. Für das innere Display sind es 8 Zoll Diagonale bei dynamischen 1 bis 120 Hz und einer Auflösung von 2.152 x 2.076 Pixeln.

Das Google Pixel 10 Pro Fold nutzt eine Triple-Hauptkamera mit 48 (Weitwinkel) + 10,5 (Ultra-Weitwinkel) + 10,8 (Telephoto) Megapixeln. Selfies lassen sich über Kameras mit 10 Megapixeln an Innen- und Außenseite anfertigen. Der Akku des Foldables kommt auf 5.015 mAh und kann kabelgebunden via USB-C mit 30 Watt geladen werden – oder eben kabellos per Qi2.

In den dt. Handel kommt das Google Pixel 10 Pro Fold am 9. Oktober 2025. Es stehen die beiden Farbvarianten Moonstone und Jade zur Verfügung. Die Preise der einzelnen Konfigurationen sind unten in der Tabelle zu finden.

Preise des Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10 Pro Fold 256 GB 1.899 Pixel 10 Pro Fold 512 GB 2.029 Pixel 10 Pro Fold 1 TB 2.289

Quelle: Google