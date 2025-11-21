„Command & Conquer: Red Alert 2“ ist ab sofort im Browser spielbar

Das Strategiespiel „Command & Conquer: Red Alert 2“, ursprünglich im Jahr 2000, also vor rund 25 Jahren, auf den Markt gekommen. Vertrieben worden, ist es damals von Electronic Arts. Die Entwicklung übernahm das heute nicht mehr bestehende Studio Westwood. Bekannt wurde das Game damals nicht nur durch eine in Deutschland leider geschnittene Fassung, sondern auch das exzellente Stratgie-Gameplay. Ab sofort kann das Game tatsächlich im Browser gezockt werden.

Anzeige

Bewerkstelligt hat dies das sogenannte „Chrono Divide“-Projekt von Fans. Diese haben sich der Sache unentgeltlich angenommen. Hereinschauen kann man in den Browsern Google Chrome, Microsoft Edge und Apple Safari. Per se funktioniert zwar auch Mozilla Firefox, die Entwickler raten aber wegen Performance-Problemen davon ab. Sogar in mobilen Browsern bzw. eben an Smartphones und Tablets ist es möglich, „Command & Conquer: Red Alert 2“ auf diese Weise zu spielen.

Enthalten ist allerdings aktuell nur der Multiplayer-Modus mit allen Original-Maps. Es lassen sich auch Cross-Plattform-Partien starten. Die Singleplayer-Kampagne mit den für die damalige Zeit aufwändigen Cutscenes, die allerdings arg überkandidelt wirken, ist noch in Arbeit. Das Projekt soll im Wesentlichen zeigen, dass es inzwischen im Browser möglich ist, ein vollwertiges Cross-Plattform-RTS-Game auszuliefern.

Quelle: ChronoDivide