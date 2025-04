Opera GX: Gaming-Browser veröffentlicht eigenes Spiel „Hell’s Obby“ in Roblox

Opera GX ist ein Gaming-Browser, der durch seine Optimierungen und Zusatzfunktionen für Gaming-PCs prädestiniert sein soll. Einige Spieler beschäftigen sich da auch mit dem Ökosystem „Roblox“, was man beim Browser zum Anlass genommen hat, auf der Plattform das eigenständige Spiel „Hell’s Obby“ zu veröffentlichen. Dabei handelt es sich um einen Multiplayer-Titel, in dem bis zu 25 Spieler in einem das Ödland bezwingen müsse.

Anzeige

Dafür winken verschiedenste Waffen und Gadgets. Jeder Teilnehmer kann dabei bis zu 800 Robux verdienen, um diese im Spiel auszugeben. „Hell’s Obby“ wurde von Opera GX produziert und von Game Changer entwickelt. In-Game Rewards gibt es natürlich auch noch.

Es gibt in dem Multiplayer-Spiel „Hell’s Obby“ auch Leadeboards, damit sich die besten Spieler miteinander messen können. Zwischen den Matches ist es dann möglich Upgrades vorzunehmen sowie Items und Waffen auszuwählen. Mit zunehmender Spielzeit stehen dann neue Waffen wie die Shotgun, eine Armbrust oder einfach eine Axt zur Verfügung.

Dabei muss man immer wieder schnelle Entscheidungen treffen, um etwa andere Mitspieler in Fallen zu bugsieren, der herannahenden Lava zu entkommen und die Zielgerade zu erreichen. Das Spiel steht ab sofort als eigenständiger Titel in Roblox zur Verfügung.

Quelle: Opera