AMD Radeon: Multi Frame Generation ist in Vorbereitung

Nvidia und Intel bieten bereits Multi-Frame-Generation (MFG) für ihre Grafikkarten der Reihen GeForce und Arc an. AMD hinkt da aktuell allerdings mit seiner FSR-Lösung hinterher. Zumal Nvidia sogar kürzlich auf dynamische Multi-Frame-Generation umgestellt hat. Allerdings deuten nun Ausschnitte aus AMDs ADLX-SDK (Device Library eXtra SDK) darauf hin, dass auch die FSR-Suite bald MFG bereithalten wird.

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AMD selbst schweigt zur Einführung von Multi-Frame-Generation derzeit noch, sodass es keinen offiziellen Termin gibt. Da im offiziellen SDK für Entwickler aber schon Einträge zur Multi-Frame-Generation vermerkt sind und die Konkurrenz den Hersteller unter Zugzwang setzt, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern. Dabei gibt es auch schon Hinweise darauf, dass AMD verschiedene Multiplikatoren einführen wird, ganz ähnlich wie Nvidia.

Derzeit bietet AMD Frame-Generation nur mit einem festen 2x-Multiplikator an. Per Multi-Frame-Generation sollte z. B. auch die 4x-Generierung möglich sein. Parallel arbeitet AMD übrigens auch an „FSR Diamond“. Dies ist eine neue Generation von FSR, welche für die nächste Xbox-Generation, Project Helix, in der Entwicklung ist. Die nächste Spielekonsole von Microsoft, welche klassischen Gaming-PCs stärker ähneln soll, erscheint allerdings nicht vor 2027.

Quelle: Reddit