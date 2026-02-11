Samsung Galaxy Unpacked: Vorstellung der S26 am 25.02.2026

Samsung hat bestätigt, dass am 25. Februar 2026 ein Galaxy-Unpacked-Event stattfinden wird. Man spricht zwar nicht direkt von der Vorstellung der Smartphone-Flaggschiffe Galaxy S26, es ist aber natürlich extrem naheliegend, dass wir jene an dem Stichtag zu sehen bekommen werden. Abermals soll es drei Modelle geben: die Samsung Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra.

Leaks haben dabei bereits die technischen Daten und sogar die Preise vorab verraten. Sollten die Leaks am Ende richtig liegen, dann wird es teurer als im letzten Jahr, mutmaßlich auch angetrieben durch die Speicherkrise. Denn das Samsung Galaxy S26 soll demnach ab 999 starten. Das Vorgängermodell kam 2025 noch für 100 Euro weniger auf den Markt. Für ein Galaxy S26+ sollen mindestens 1.269 Euro anfallen. Hier lag das Vorgängermodell im letzten Jahr noch bei 1.149 Euro.

Das Samsung Galaxy S26 Ultra soll ab 1.469 Euro zu haben sein. Das Vorgängermodell startete im letzten Jahr für 1.449 Euro. Dabei sollen die Galaxy S26 und S26+ den Exynos 2600 als Chip einsetzen, während das Ultra-Flaggschiff den Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 für Galaxy verwenden wird. Nur das Ultra-Modell wird 16 GByte RAM bieten, die anderen Ableger verwenden 12 GByte.

Man rechnet bei den Kameras der Smartphones in diesem Jahr leider nur mit kleineren Neuerungen. Ein Pluspunkt soll hingegen sein, dass das Samsung Galaxy S26 Ultra sich wohl mit 60 Watt kabelgebunden schneller aufladen lassen wird als die Vorgängermodelle.

Quelle: Samsung