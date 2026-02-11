Ayaneo Next 2: PC-Gaming-Handheld der Premium-Klasse ist bestellbar

Ayaneo ist bekannt für seine diversen Gaming-Handhelds mit Android und Windows 11. Mit dem Ayaneo Next 2 startet ein neues Modell bei der Crowdfunding-Plattform IndieGoGo. Das neue Gerät bietet Premium-Spezifikationen zu ebensolchen Preisen. So startet die kleinste Konfiguration bereits bei 1.799 US-Dollar. Die maximale Ausführung wechselt für stattliche 3.499 US-Dollar den Besitzer.

Dabei handelt es sich um Early-Bird-Preise, die später also nochmals getoppt werden dürften. Die Auslieferung des Ayaneo Next 2 soll dabei im Juni 2026 beginnen. Zur Ausstattung des PC-Gaming-Handhelds zählt je nach gewählter Ausführung der AMD Ryzen AI Max 385 oder auch AMD Ryzen AI Max+ 395. Zudem stecken im Inneren 32, 64 bzw. sogar 128 GByte RAM und eine SSD mit 1 bzw. 2 TByte Speicherplatz. Als GPU dient die im Chip integrierte Radeon 8060S auf Basis von RDNA 3.5.

Ayaneo lässt das SoC mit maximal 85 Watt laufen. Zur Kühlung sind unter anderem zwei Lüfter an Bord. Der Akku darf dabei mit 115 Wh arbeiten, zur Laufzeit gibt es jedoch keine Angaben. Verbaut ist auch ein OLED-Display mit 165 Hz Bildwiederholrate, 9,06 Zoll Diagonale und einer Auflösung von 2.400 x 1.504 Pixeln. Als Spitzenhelligkeit nennt Ayaneo 1.100 Nits. PWM-Dimming mit 5.280 Hz soll für mehr Augenfreundlichkeit sorgen.

Ayaneo verwendet für das Next 2 Hall-Effekt-Analogsticks und -Trigger. Zudem gibt es einen Vibrationsmotor für haptisches Feedback. Dabei ist zwar Windows 11 installiert, als zusätzlichen Launcher hievt Ayaneo aber noch den AyaSpace an Bord. Wer Interesse hat, findet die Kampagne bei IndieGoGo hier.

Quelle: Ayaneo (IndieGoGo)